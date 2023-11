Mewnwelediad Newydd i Wranws: Cadarnhad o Auroras Isgoch

Mae gwyddonwyr wedi gwneud cynnydd sylweddol yn ddiweddar wrth ddeall un o'r planedau mwyaf enigmatig yng nghysawd yr haul. Am bron i 20 mlynedd, mae arbenigwyr wedi chwilio am dystiolaeth o auroras isgoch ar Wranws, ac yn olaf, mae eu presenoldeb wedi'i gadarnhau. Mae'r darganfyddiad hwn nid yn unig yn datrys rhai o'r dirgelion o amgylch Wranws ​​ond hefyd yn darparu mewnwelediad gwerthfawr i feysydd magnetig planedol a ffenomenau aurora.

Mae Auroras, a welir yn gyffredin ar y Ddaear fel y Goleuadau Gogleddol a Deheuol, yn cael eu creu pan fydd gronynnau egnïol yn rhyngweithio ag atmosffer planed ar hyd llinellau maes magnetig. Mae'r rhyngweithiadau hyn yn cynhyrchu llewyrch nodweddiadol, sy'n amrywio o ran ymddangosiad ar wahanol blanedau. Mae Iau a Mars, er enghraifft, yn arddangos auroras uwchfioled, tra bod Venus yn rhannu llewyrch gwyrdd tebyg â'r Ddaear. Mae mercwri, gyda'i ddiffyg awyrgylch, yn cyflwyno ei auroras fel fflworoleuedd pelydr-X o'i fwynau arwyneb.

Mae'r ymchwil newydd, a gyhoeddwyd yn Nature Astronomy, yn manylu ar yr ymchwiliad a arweiniodd at gadarnhau auroras isgoch ar Wranws. Dadansoddodd y tîm o wyddonwyr, dan arweiniad yr astroffisegydd Emma Thomas o Brifysgol Caerlŷr yn y DU, 224 o ddelweddau a ddaliwyd gan offeryn NIRSPEC yn Arsyllfa Keck yn 2006. Buont yn chwilio'n benodol am arwyddion o hydrogen triatomig ïoneiddiedig (H3+) - gronyn y mae ei gall glow ddangos newidiadau tymheredd.

Ar ôl dadansoddi'r data, darganfu'r ymchwilwyr ddwysedd cynyddol o H3+ yn atmosffer y blaned, gan gefnogi presenoldeb aurora isgoch. Mae gan y canfyddiad hwn oblygiadau sylweddol o ran deall pam mae Wranws ​​yn llawer poethach na'r disgwyl, o ystyried ei bellter o'r Haul. Mae seryddwyr wedi cael eu drysu ers tro gan yr anghysondeb tymheredd hwn, ac mae un ddamcaniaeth yn awgrymu y gallai'r auroras egnïol ar Wranws ​​fod yn gyfrifol am gynhyrchu a gwthio gwres o'r aurora tuag at y cyhydedd magnetig.

Mae cadarnhad auroras isgoch ar Wranws ​​yn agor llwybrau newydd ar gyfer astudio auroras enfawr iâ a gwella ein dealltwriaeth o feysydd magnetig planedol. Ymhellach, gellir cymhwyso'r wybodaeth a gasglwyd o Wranws ​​i'r astudiaeth o allblanedau eraill tebyg i Neifion ac Wranws, gan ddarparu mewnwelediad i'w hatmosfferau a'u gallu i fyw ynddynt.

Cwestiynau Cyffredin

C: Beth yw auroras?

A: Mae Auroras yn arddangosiadau golau naturiol sy'n digwydd yn atmosfferau planedau ac sy'n cael eu hachosi gan ryngweithiad gronynnau egnïol â maes magnetig y blaned.

C: Beth yw aurora isgoch?

A: Mae aurora isgoch yn fath o aurora sy'n allyrru golau yn rhanbarth isgoch y sbectrwm electromagnetig.

C: Pam mae darganfod auroras isgoch ar Wranws ​​yn arwyddocaol?

A: Mae cadarnhad auroras isgoch ar Wranws ​​yn caniatáu i wyddonwyr ddeall yn well anghysondebau tymheredd y blaned a'i maes magnetig, ac yn darparu mewnwelediad i blanedau tebyg yn ein galaeth.

C: Sut cadarnhawyd yr auroras isgoch ar Wranws?

A: Dadansoddodd gwyddonwyr ddelweddau a ddaliwyd gan offeryn NIRSPEC yn Arsyllfa Keck a chanfod cynnydd yn nwysedd hydrogen triatomig ïoneiddiedig (H3+) yn atmosffer Wranws, gan gadarnhau presenoldeb auroras isgoch.