Rôl Gwyntoedd mewn Lleniau Iâ sy'n Toddi yn yr Ynys Las a'r Antarctica

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol California, Irvine a Phrifysgol Utrecht wedi darganfod bod yr iâ arwyneb yn yr Ynys Las wedi bod yn toddi ar gyfradd gynyddol dros y degawdau diwethaf, tra bod y duedd yn Antarctica wedi bod yn symud i'r cyfeiriad arall. Ar gyfer astudiaeth a gyhoeddwyd yng nghyfnodolyn American Geophysical Union Geophysical Research Letters, canolbwyntiodd y gwyddonwyr ar rôl gwyntoedd Foehn a katabatig, hyrddiau i lawr y llethr sy'n dod ag aer cynnes, sych i gysylltiad â rhewlifoedd. Fe wnaethon nhw ddarganfod bod toddi llen iâ yr Ynys Las sy'n gysylltiedig â'r gwyntoedd hyn wedi cynyddu mwy na 10% yn yr 20 mlynedd diwethaf, tra bod effaith y gwyntoedd ar len iâ'r Antarctig wedi gostwng 32%.

Dangosodd yr ymchwil fod y gwyntoedd i lawr y llethr yn gyfrifol am swm sylweddol o iâ arwyneb yn toddi yn y ddau ranbarth. Mae toddi iâ ar yr wyneb yn achosi dŵr ffo a hydrodoriad silff iâ, gan gynyddu llif dŵr croyw i'r cefnforoedd a chyfrannu at godiad yn lefel y môr. Fodd bynnag, mae ymddygiad cynhesu byd-eang yn hemisffer y Gogledd a'r De wedi arwain at ganlyniadau cyferbyniol yn yr Ynys Las a'r Antarctica.

Yn yr Ynys Las, mae toddi arwyneb sy'n cael ei yrru gan y gwynt yn cael ei waethygu gan gynhesu'r ynys, gyda golau'r haul yn unig yn ddigon i doddi'r iâ. Mae'r cyfuniad o'r twf o 10% mewn toddi sy'n cael ei yrru gan y gwynt a thymheredd aer arwyneb cynhesach wedi arwain at gynnydd o 34% yng nghyfanswm y toddi iâ arwyneb. Mae'r awduron yn priodoli'r canlyniad hwn, yn rhannol, i ddylanwad cynhesu byd-eang ar Osgiliad Gogledd yr Iwerydd, sydd wedi dod ag aer cynnes i'r Ynys Las ac ardaloedd Arctig eraill.

I'r gwrthwyneb, mae cyfanswm toddi arwyneb yr Antarctig wedi gostwng tua 15% ers 2000. Fodd bynnag, mae'r gostyngiad yn bennaf oherwydd gostyngiad o 32% mewn toddi a gynhyrchir gan y gwynt i lawr llethr ar Benrhyn yr Antarctig, lle mae dwy silff iâ bregus eisoes wedi cwympo. Mae adferiad parhaus twll osôn stratosfferig yr Antarctig, a ddarganfuwyd yn yr 1980au, dros dro yn helpu i inswleiddio'r wyneb rhag toddi pellach.

Mae'r ymchwilwyr yn pwysleisio pwysigrwydd monitro a modelu toddi iâ yn yr Ynys Las a'r Antarctica, yn ogystal ag astudio'r berthynas rhwng gwynt a rhew yng nghyd-destun newid hinsawdd. Maen nhw'n gobeithio y bydd yr ymchwil hwn yn cyfrannu at gryfhau'r modelau system Ddaear a ddefnyddir mewn gwyddor hinsawdd.

Cynhaliwyd yr astudiaeth hon gan ymchwilwyr o Brifysgol California, Irvine a Phrifysgol Utrecht, gyda chymorth ariannol gan Adran Ynni yr Unol Daleithiau, y Sefydliad Gwyddoniaeth Cenedlaethol, a Sefydliad Ymchwil Gwyddonol yr Iseldiroedd.

Ffynonellau: Prifysgol California, Irvine a Phrifysgol Utrecht