Mewnwelediadau Newydd I Hanes Esblygiadol Pysgod

By

Mae astudiaeth arloesol a gynhaliwyd gan ymchwilwyr ym Mhrifysgol Iâl wedi taflu goleuni newydd ar hanes esblygiadol pysgod. Mewn fersiwn wedi'i diweddaru a'i hadolygu o Goeden y Bywyd pysgod, mae'r ichthyologists Thomas J. Near a Christine E. Thacker wedi nodi cysylltiadau syndod rhwng gwahanol rywogaethau o bysgod, gan roi persbectif newydd ar eu perthnasoedd.

Yn flaenorol, roedd pysgod ag esgyll pelydryn yn cael eu dosbarthu ar sail nodweddion gweladwy a strwythurau ffisegol, nad oedd yn nodi maint llawn eu perthnasoedd genetig. Ymgorfforodd Near a Thacker ganrifoedd o lenyddiaeth wyddonol a data genetig i greu system ddosbarthu fwy cynhwysfawr.

Mae'r astudiaeth yn datgelu bod llygaid tiwb, pysgodyn môr dwfn siâp rhuban gyda llygaid tiwbaidd rhyfedd, a phenfras, pysgodyn o bwys masnachol, yn gefndryd mewn gwirionedd. Mae'r ddau yn perthyn i'r urdd Gadiformes. Mae'r darganfyddiad hwn yn herio rhagdybiaethau blaenorol ac yn amlygu pwysigrwydd dadansoddi genetig i ddeall llinachau esblygiadol.

Roedd ymchwil Near a Thacker hefyd yn canolbwyntio ar gyfuno ac ailddosbarthu gwahanol grwpiau pysgod. Trwy ddadansoddi llinach gyffredin, fe wnaethant ddiffinio 97 o grwpiau cynhwysol sy'n cwmpasu 830 o linachau. Yn nodedig, fe wnaethant ddileu enwau grwpiau segur a chyfuno teuluoedd cysylltiedig yn orchmynion mwy. Er enghraifft, cafodd llygadau tiwb eu hailddosbarthu fel Gadiformes, gan bwysleisio eu tebygrwydd genetig i benfras a rhywogaethau cysylltiedig eraill.

Mae gan y canfyddiadau hyn oblygiadau sylweddol i faes ichthyoleg. Mae Coeden y Bywyd diwygiedig yn rhoi map ffordd cynhwysfawr i ymchwilwyr i amrywiaeth pysgod ac yn cynnig mewnwelediad newydd i'r berthynas rhwng gwahanol rywogaethau pysgod. Mae eisoes wedi cael ei galw’n astudiaeth garreg filltir, gyda’i heffaith yn atseinio ar draws y gymuned wyddonol.

I gloi, mae astudiaeth Near a Thacker wedi chwyldroi ein dealltwriaeth o esblygiad pysgod. Trwy ymgorffori dadansoddiad genetig a chyfuno grwpiau pysgod, maent wedi datgelu cysylltiadau syfrdanol ac wedi darparu system ddosbarthu unedig. Mae'r ymchwil hwn yn sylfaen ar gyfer astudiaethau yn y dyfodol mewn ichthyoleg, gan ysbrydoli archwiliad pellach o fyd amrywiol a hynod ddiddorol pysgod.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml (COA)

C: Beth ddatgelodd astudiaeth Near a Thacker am y berthynas rhwng tiwb-llygaid a phenfras?

A: Nododd yr astudiaeth fod llygaid tiwb a phenfras yn gefndryd yn perthyn i'r urdd Gadiformes.

C: Pa ddull a ddefnyddiodd Near a Thacker i adolygu Coeden y Bywyd?

A: Fe wnaethon nhw ymgorffori data genetig a chanrifoedd o lenyddiaeth wyddonol i ddadansoddi'r perthnasoedd rhwng gwahanol rywogaethau pysgod.

C: Sawl grŵp cynhwysol a ddiffiniwyd gan Near a Thacker yn eu hymchwil?

A: Fe wnaethant ddiffinio 97 o grwpiau cynhwysol, gan gwmpasu 830 o linachau.

C: Beth yw arwyddocâd Coeden y Bywyd diwygiedig?

A: Mae Coeden y Bywyd diwygiedig yn rhoi dealltwriaeth gynhwysfawr o amrywiaeth pysgod ac yn cynnig mewnwelediad newydd i hanes esblygiadol pysgod.

C: Sut mae'r gymuned wyddonol wedi ymateb i'r astudiaeth hon?

A: Mae'r astudiaeth wedi cael ei chanmol fel tirnod mewn ichthyoleg, gyda'i chanfyddiadau â goblygiadau pellgyrhaeddol yn y maes.