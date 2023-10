Mae Cenhadaeth OSIRIS-REx NASA yn Darganfod Tystiolaeth o Ddŵr a Charbon ar Asteroid Bennu

By

Mae cenhadaeth OSIRIS-REx o dan arweiniad Prifysgol Arizona NASA wedi datgelu canfyddiadau cychwynnol o'r sampl Bennu asteroid 4.5-biliwn oed a gasglwyd yn y gofod a'i ddwyn yn ôl i'r Ddaear. Mae'r dadansoddiad yn dangos presenoldeb dŵr a chynnwys carbon uchel, gan ddangos o bosibl blociau adeiladu bywyd ar y Ddaear.

Yn ystod asesiad rhagarweiniol, darganfu ymchwilwyr symiau sylweddol o ddeunydd carbon-gyfoethog a mwynau clai sy'n dal dŵr yn y sampl. Mae'r canfyddiadau hyn yn cynnig mewnwelediad i darddiad ein cysawd yr haul a'r posibilrwydd o ddechreuadau bywyd. Mae angen dadansoddiad pellach i ddeall yn llawn natur y cyfansoddion carbon a ddarganfuwyd.

Mae darganfod dŵr a charbon ar Bennu yn ddatblygiad addawol ar gyfer astudiaethau o'r sampl asteroidau yn y dyfodol. Bydd gwyddonwyr yn treulio degawdau yn astudio'r cyfrinachau a gedwir o fewn y creigiau a'r llwch, gan ddarparu gwybodaeth werthfawr am ffurfiad ein cysawd yr haul a'r hadau posibl o fywyd ar y Ddaear. Ar ben hynny, bydd yr ymchwil yn llywio strategaethau i liniaru'r risg o wrthdrawiadau asteroid â'n planed.

Mae Gweinyddwr NASA, Bill Nelson, yn tynnu sylw at arwyddocâd y sampl OSIRIS-REx, gan nodi mai dyma'r sampl asteroid carbon-gyfoethog mwyaf a ddanfonwyd i'r Ddaear erioed. Mae'r genhadaeth yn cyfrannu at ein dealltwriaeth o asteroidau a allai fod yn fygythiad i'n planed ac yn rhoi cipolwg ar ddirgelion y bydysawd.

Casglodd tîm OSIRIS-REx 60 gram o ddeunydd asteroid, sydd bellach yn cael ei ddadansoddi'n ofalus gan wyddonwyr. Mae dadansoddiadau cynnar gan ddefnyddio microsgopeg electron sganio, mesuriadau isgoch, diffreithiant pelydr-X, a dadansoddiad o elfennau cemegol wedi cadarnhau presenoldeb toreithiog carbon a dŵr yn y sampl.

Bydd tîm gwyddoniaeth y genhadaeth yn parhau i nodweddu a dadansoddi'r samplau dros y ddwy flynedd nesaf i gwrdd â nodau gwyddoniaeth y genhadaeth. Bydd o leiaf 70% o'r sampl yn cael ei gadw ar gyfer ymchwil pellach gan wyddonwyr ledled y byd. Mae'r prosiect yn cynnwys cydweithrediad rhwng dros 200 o wyddonwyr o wahanol sefydliadau ledled y byd.

Mae cenhadaeth OSIRIS-REx nid yn unig yn darparu mewnwelediadau gwyddonol gwerthfawr ond hefyd yn meithrin cydweithredu ac archwilio rhwng cenhedloedd. Bydd y sampl asteroid yn cael ei fenthyg i sefydliadau fel y Smithsonian Institution, Space Center Houston, ac Alfie Norville Gem & Mineral Museum UArizona.

Ffynonellau: NASA