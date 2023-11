Llong ofod Lucy NASA yn Paratoi ar gyfer y Cyfarfyddiad Asteroid Cyntaf

By

Mae llong ofod Lucy NASA yn paratoi ar gyfer ei chyfarfyddiad asteroid cyntaf hynod ddisgwyliedig ar Dachwedd 1. Cenhadaeth Lucy yw archwilio asteroidau pren Troea Iau, y credir eu bod yn weddillion o ffurfiad cynnar planedau. Bydd y daith hedfan sydd ar ddod yn garreg filltir hollbwysig wrth i Lucy brofi ei system olrhain derfynell ac atal cyfathrebu â'r Ddaear dros dro.

Mae tîm llywio optegol Lucy wedi cadarnhau bod symudiad cywiro taflwybr diweddar wedi alinio'r llong ofod yn llwyddiannus ar gyfer ei rendezvous â'r asteroid prif wregys bach, Dinkinesh. Mae disgwyl i'r llong ofod basio tua 265 milltir (425 km) o'r asteroid am 12:54 pm EDT.

Wrth i Lucy ddod yn nes at Dinkinesh, bydd yn actifadu ei system olrhain terfynell, a fydd yn monitro safle'r asteroid yn weithredol. Oherwydd maint bach yr asteroid, ni ddisgwylir i'r system ei olrhain yn llawn tan ychydig funudau cyn y dull agosaf. Bydd y system tracio terfynell yn addasu cyfeiriadedd y llong ofod yn annibynnol er mwyn sicrhau bod yr offerynnau gwyddoniaeth yn dal data wrth i Lucy wibio heibio ar gyflymder o tua 10,000 mya (4.5 m/s). Bydd y daith hedfan hon yn brawf hanfodol ar gyfer y system olrhain derfynell mewn amodau hedfan gofod go iawn.

Yn ystod y ddynesiad at Dinkinesh, bydd Lucy yn ail-leoli ei hun i olrhain yr asteroid yn barhaus, gan symud ei antena enillion uchel i ffwrdd o'r Ddaear. Mae hyn yn golygu y bydd cyfathrebu â'r Ddaear yn cael ei ymyrryd dros dro nes bod y llong ofod yn cwblhau'r dilyniant cyfarfyddiad ac yn alinio'r antena yn ôl tuag at y Ddaear. Yn dilyn y daith hedfan, bydd Lucy yn trosglwyddo delweddau, data gwyddonol, a gwybodaeth beirianyddol dros yr wythnosau nesaf.

Mae'r cyfarfyddiad sydd ar ddod â Dinkinesh yn gam sylweddol ymlaen i genhadaeth Lucy a bydd yn cyfrannu at ein dealltwriaeth o'r asteroidau Trojan hynafol. Trwy archwilio'r creiriau hyn o ddyddiau cynnar cysawd yr haul, mae gwyddonwyr yn gobeithio datrys dirgelion ffurfiant planed a chael mewnwelediad i hanes ein cymdogaeth gosmig.

Cwestiynau Cyffredin:

1. Beth yw cenhadaeth Lucy?

Cenhadaeth Lucy yw archwilio asteroidau pren Troea Jupiter, y credir eu bod yn weddillion o ffurfiad cynnar planedau.

2. Beth fydd system olrhain derfynell Lucy yn ei wneud?

Bydd y system olrhain derfynell yn monitro lleoliad yr asteroid yn weithredol ac yn addasu cyfeiriadedd y llong ofod i'w gadw o fewn maes golygfa'r offerynnau gwyddoniaeth.

3. Pam yr amharir ar gyfathrebu yn ystod y daith hedfan?

Bydd y llong ofod yn ail-leoli ei hun i olrhain yr asteroid, gan symud ei antena enillion uchel i ffwrdd o'r Ddaear. Bydd cyfathrebu yn ailddechrau ar ôl y dilyniant cyfarfyddiad pan fydd yr antena yn cael ei ail-alinio tuag at y Ddaear.

4. Pa ddata fydd yn cael ei drosglwyddo ar ôl y flyby?

Bydd Lucy yn trosglwyddo delweddau, data gwyddonol, a gwybodaeth beirianyddol a gasglwyd yn ystod y daith hedfan dros yr wythnosau nesaf.