Archwilio Effaith Curiadau Pelydr-X Dwys ar Adeileddau Deunydd

Ers dros ganrif, mae ffisegwyr wedi dibynnu ar wasgaru pelydr-X i ymchwilio i strwythurau cywrain gwahanol ddeunyddiau. Yn ddiweddar, mae laserau pelydr-X electron rhydd (XFELs) wedi dod yn ddewis poblogaidd oherwydd eu gallu i allyrru corbys femtosecond dwys. Fodd bynnag, mae'r cwestiwn yn codi: sut mae'r corbys pwerus hyn yn effeithio ar yr union strwythurau y maent yn bwriadu eu hastudio?

Ceisiodd grŵp o ymchwilwyr rhyngwladol daflu goleuni ar y pwnc hwn trwy gynnal arbrawf gan ddefnyddio XFEL femtosecond yn canolbwyntio ar sampl nanocrystal silicon. Datgelodd eu canfyddiadau, a gyhoeddwyd yn Physical Review Letters, ostyngiad sylweddol mewn dwyster diffreithiant pelydr-X pan oedd dwyster y trawst yn fwy na throthwy penodol. Trwy efelychiadau, roedden nhw'n gallu dadorchuddio'r ychydig femtoeiliadau cychwynnol o'r rhyngweithiad golau-mater, a achosodd i'r atomau o fewn y defnydd gael eu sgramblo.

Yn flaenorol, roedd astudiaethau ar ryngweithiadau deunydd-pwls o fewn yr ystod dwyster hon yn canolbwyntio'n bennaf ar ddeunyddiau yn y cyfnod nwy. Er mwyn mynd i'r afael â'r bwlch hwn, cynhaliodd y gwyddonwyr eu harbrawf yn y cyfleuster SACLA yn Japan, gan arbelydru samplau silicon 10-μm-trwchus gyda dau ddwysedd trawst gwahanol: 2.1 × 1016 W/cm2 a 4.6 × 1019 W/cm2. Yn ddiddorol, gwelsant fod y delweddau diffreithiant a gynhyrchwyd ar ddwyster trawst uwch hyd at 50% yn llai na'r disgwyl.

Pwysleisiodd yr awdur Beata Ziaja-Motyka o Sefydliad Ffiseg Niwclear Academi Gwyddorau Gwlad Pwyl, er ei bod yn reddfol tybio y byddai cyfrif ffotonau uwch yn arwain at ddelweddau diffreithiant cliriach, mae trothwy yn bodoli - tua degau o driliynau o watiau fesul centimetr sgwâr. – y tu hwnt i hynny mae'r signal diffreithiant yn gwanhau.

I ddatrys y paradocs hwn, trodd y tîm ymchwil at efelychiadau a darganfod bod y ffotonau egni uchel (11.5-keV) o'r corbys dwys nid yn unig yn diarddel electronau falens ond hefyd electronau o gregyn dyfnach yn agosach at y niwclews atomig. Yn y bôn, mae'r tyllau cregyn dwfn hyn yn effeithio ar y “ffactorau gwasgariad atomig” sy'n chwarae rhan wrth bennu canlyniadau diffreithiant. Yn nodedig, mae'r holl ïoneiddiad hwn yn digwydd o fewn 6 femtoseconds cyntaf y rhyngweithio mater golau.

Wrth symud ymlaen, mae'r tîm yn gobeithio y bydd eu gwaith yn paratoi'r ffordd ar gyfer cymwysiadau newydd o ymbelydredd XFEL dwysedd uchel, megis datblygu dyfeisiau optegol arloesol ar gyfer byrhau curiad y galon yn y gyfundrefn pelydr-X. Ar ben hynny, gallai deall sut mae gwahanol atomau yn ymateb i gorbys pelydr-X tra chyflym wella cywirdeb ail-greu strwythurau atomig 3D o ddelweddau diffreithiant a gofnodwyd.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml (COA)

Beth yw diffreithiant pelydr-X?

Diffreithiant pelydr-X yw gwasgariad pelydrau-X gan strwythur atomig neu foleciwlaidd deunydd, sy'n galluogi gwyddonwyr i bennu trefniant atomau neu foleciwlau o fewn grisial neu sylwedd crisialog arall.

Beth yw laser pelydr-X-electron rhydd (XFEL)?

Mae laser pelydr-X-electron rhydd (XFEL) yn fath o laser sy'n cynhyrchu corbys pelydr-X hynod ddwys a chydlynol. Mae XFELs yn offer pwerus a ddefnyddir mewn ymchwil wyddonol i ymchwilio i strwythur a dynameg gwahanol ddeunyddiau.

Sut mae corbys pelydr-X dwys yn effeithio ar strwythurau materol?

Gall corbys pelydr-X dwys achosi newidiadau sylweddol yn strwythurau defnyddiau. Yn achos yr astudiaeth hon, pan aeth dwyster trawst yn uwch na throthwy penodol, gostyngodd dwyster diffreithiant pelydr-X, sy'n dangos bod yr atomau o fewn y deunydd wedi'u sgramblo. Mae'r canfyddiadau hyn yn cyfrannu at ein dealltwriaeth o sut mae deunyddiau'n rhyngweithio â chorbys pelydr-X dwys a gallant o bosibl arwain at gymwysiadau newydd mewn meysydd fel byrhau curiadau ac ail-greu adeiledd atomig 3D.