Astroffisegwyr yn Darganfod Cyfradd Defnydd Cyflym o Dyllau Du Enfawr

Mae astudiaeth arloesol dan arweiniad Prifysgol Northwestern wedi herio credoau blaenorol am arferion bwydo tyllau duon anferth. Yn groes i'r syniad bod y tyllau du hyn yn bwyta mater yn araf, mae efelychiadau 3D manylder uwch newydd yn dangos bod ganddynt gyfradd defnydd llawer cyflymach mewn gwirionedd.

Mae'r astudiaeth yn datgelu bod troelli tyllau du yn ystumio'r gofod-amser o'u cwmpas, gan achosi i'r trobwll nwy a elwir yn ddisg ailgronni gael ei rwygo'n ddarnau. Mae'r broses hon yn creu is-ddisgiau mewnol ac allanol, gyda'r tyllau du yn defnyddio'r is-ddisg mewnol yn gyntaf. Yna mae malurion o'r is-ddisg allanol yn rhaeadru i mewn, gan lenwi'r gwagle a adawyd gan y cylch mewnol a ddefnyddir, gan gychwyn cylch defnydd arall. Mae'r ymchwil newydd hwn yn dangos bod y broses fwyta ac ail-lenwi yn digwydd yn rhyfeddol o gyflym, gan gymryd ychydig fisoedd yn unig.

Gall cylchoedd treuliant cyflym tyllau duon anferthol esbonio ymddygiad afreolaidd rhai gwrthrychau yn awyr y nos, megis cwasarau. Mae cwasars yn adnabyddus am fflachio'n sydyn ac yna diflannu heb esboniad. Mae'r astudiaeth yn awgrymu y gallai'r amrywiad syfrdanol mewn disgleirdeb a welwyd yn y gwrthrychau hyn fod o ganlyniad i ddinistrio ac ailgyflenwi rhanbarthau mewnol y ddisg ailgronni.

Mae damcaniaethau blaenorol am ddisgiau cronni wedi'i chael yn anodd egluro eu disgleirdeb ysbeidiol a'u pylu sydyn. Mae'r dybiaeth bod nwy a gronynnau yn cylchdroi tyllau duon yn yr un awyren a chyfeiriad â sbin y twll du wedi gorsymleiddio eu hymddygiad. Fodd bynnag, mae'r efelychiadau newydd yn dangos bod y rhanbarth o amgylch tyllau du yn anhrefnus iawn ac yn gythryblus.

Roedd yr efelychiadau'n ystyried deinameg nwy, magnetedd, a pherthnasedd cyffredinol ac yn amlygu effeithiau llusgo ffrâm. Mae tyllau du nyddu yn llusgo'r gofod o'u cwmpas, gan achosi nwy o wahanol rannau o'r ddisg i wrthdaro a chael ei yrru'n agosach at y twll du. Mae'r gwrthdrawiad hwn yn creu siociau llachar sy'n gwthio deunydd tuag at y twll du.

Wrth i warping y ddisg ailgronni ddod yn fwy amlwg, mae'r rhanbarth mwyaf mewnol yn dechrau gwahanu oddi wrth weddill y ddisg a siglo'n annibynnol. Mae hyn yn arwain at rwygo a hollti'r is-ddisgiau mewnol ac allanol, gan ysgogi'r gwylltineb bwydo. Mae deunydd o'r ddisg allanol yn rhaeadru i'r ddisg fewnol, gan ei yrru'n agosach at y twll du i'w fwyta. Yna mae grym disgyrchiant y twll du yn denu nwy o'r rhan allanol i ailgyflenwi'r ardal fewnol a wagiwyd yn flaenorol.

Efallai y bydd y ddealltwriaeth newydd hon o gyfradd yfed cyflym tyllau duon enfawr yn rhoi cipolwg ar ffenomen ddirgel cwasarau newidiol. Mae'r cwasars hyn yn newid rhwng cyflyrau llachar a thywyll mewn cyfnod cymharol fyr. Mae damcaniaethau clasurol yn ei chael hi'n anodd egluro diflaniad cyflym ac ail-lenwi disgleirdeb a welir yn y gwrthrychau hyn.

Mae'r astudiaeth a gynhaliwyd gan Brifysgol Northwestern yn taflu goleuni ar ddeinameg cymhleth tyllau duon anferthol a'u disgiau cronni, gan herio rhagdybiaethau blaenorol a darparu dealltwriaeth ddyfnach o wrthrychau mwyaf eithafol y bydysawd.

Ffynonellau:

