Mae Cymeradwyaeth Dadleuol yr FDA o Gyffuriau Gwrthseicotig yn Codi Pryderon

Mae penderfyniad diweddar gan Weinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau yr Unol Daleithiau (FDA) i gyflymu cymeradwyaeth y cyffur gwrthseicotig breexpiprazole (Rexulti) ar gyfer cleifion dementia oedrannus wedi tanio dadl. Er gwaethaf y manteision clinigol lleiaf posibl a risg uwch o farwolaeth sy'n gysylltiedig â'r cyffur, mae pryderon wedi'u codi ynghylch safonau cymeradwyo'r FDA a dylanwad buddiannau masnachol ar grwpiau eiriolaeth cleifion.

Mae ymchwiliad i gydbwysedd niwed-budd Rexulti yn codi cwestiynau difrifol. Ni ddangosodd y cyffur effaith therapiwtig sylweddol yn ystod y profion a chanfuwyd ei fod yn gysylltiedig â risg marwolaeth uwch. Fodd bynnag, Rexulti yw'r cyffur gwrth-seicotig cyntaf a gymeradwywyd gan yr FDA i drin cynnwrf mewn cleifion oedrannus â dementia.

Un o'r prif bryderon sy'n ymwneud â'r penderfyniad hwn yw'r budd ariannol y gallai ei roi i gwmnïau cyffuriau. Gyda chost o tua $1,400 y mis, mae gwneuthurwyr Rexulti, Otsuka a Lundbeck, yn rhagweld $1 biliwn ychwanegol mewn gwerthiant blynyddol. Mae'r newyddiadurwr ymchwiliol Robert Whitaker yn dadlau bod cwestiynau difrifol ynghylch cydbwysedd niwed-budd y cyffur hwn mewn papur diweddar a gyhoeddwyd yn The BMJ.

Gall cymeradwyaeth Rexulti hefyd wrthdroi blynyddoedd o ymdrech gan Ganolfannau Gwasanaethau Medicare a Medicaid yr Unol Daleithiau (CMS) i leihau'r defnydd oddi ar y label o gyffuriau gwrth-seicotig mewn cartrefi gofal preswyl. Mae gan y cyffur “rhybudd mewn bocs”, sef math mwyaf difrifol o rybudd yr FDA, ynghylch y risg gynyddol o farwolaeth. Dangosodd y tri threial cyn cymeradwyo bod y gyfradd marwolaethau bedair gwaith yn uwch yn y rhai a gafodd breexpiprazole o'i gymharu â'r rhai y rhoddwyd plasebo iddynt.

Mynegodd ymchwilydd iechyd Dinasyddion Cyhoeddus Nina Zeldes ei phryderon am y gymeradwyaeth, gan nodi “nad yw’r buddion bach yn gorbwyso pryderon diogelwch difrifol.” Nododd yr Athro Lon Schneider ym Mhrifysgol De California hefyd fod canlyniadau treialon breexpiprazole yn debyg i dreialon blaenorol o gyffuriau gwrthseicotig mewn cleifion Alzheimer.

Mae pryderon y gallai safonau cymeradwyo presennol yr FDA fod yn is nag yr oeddent 20 mlynedd yn ôl. Mae grwpiau eiriolaeth cleifion, megis y Gynghrair ar gyfer Ymchwil Heneiddio ac Arweinwyr Engage on Alzheimer’s Research (LEAD), wedi cefnogi cymeradwyo breexpiprazole. Fodd bynnag, mae'n werth nodi bod rhai o'r grwpiau hyn yn cael cyllid gan gwmnïau fferyllol, gan gynnwys y rhai sy'n ymwneud â chynhyrchu Rexulti.

Mae penderfyniad yr FDA wedi codi cwestiynau am ddylanwad buddiannau masnachol ar gymeradwyo cyffuriau a'r angen am broses werthuso fwy cadarn. Gallai ymdrechion parhaus y CMS i leihau rhagnodi gwrthseicotig diangen mewn cartrefi nyrsio fod yn groes i’r ymdrechion marchnata sy’n debygol o ddilyn cymeradwyaeth breexpiprazole.

Ffynonellau: Y BMJ