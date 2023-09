Mae'n hysbys bod enwogion yn cefnogi amrywiol dueddiadau diet, ac un o'r chwiwiau diweddaraf sy'n ennill poblogrwydd yw'r diet “un pryd y dydd”, a elwir hefyd yn OMAD. Mae ffigurau amlwg fel Bruce Springsteen a Chris Martin o Coldplay wedi honni bod OMAD yn eu helpu i reoli eu pwysau ac aros yn heini.

Mae OMAD yn fersiwn eithafol o ddeietau ymprydio, fel ymprydio ysbeidiol a bwyta â chyfyngiad amser. Y gwahaniaeth allweddol yw, yn lle ymprydio ar ddiwrnodau penodol neu gyfyngu ar fwyta i ffenestr amser benodol, mae dilynwyr OMAD yn bwyta eu holl galorïau dyddiol mewn un pryd mawr.

Oherwydd yr ymchwil gyfyngedig ar OMAD ei hun, mae'r rhan fwyaf o'r honiadau am ei effeithiolrwydd yn seiliedig ar dystiolaeth anecdotaidd neu ragdybiaethau a dynnwyd o astudiaethau ar fathau eraill o ymprydio. Er bod rhywfaint o dystiolaeth yn awgrymu y gall rhai mathau o ymprydio ysbeidiol a bwyta â chyfyngiad amser helpu i reoli pwysau a gwella marcwyr iechyd metabolaidd, mae'r ymchwil yn dal i ddod i'r amlwg.

Mae astudiaeth ar bobl wedi dangos bod bwyta un pryd y dydd wedi arwain at fwy o ostyngiadau ym mhwysau'r corff a màs braster. Fodd bynnag, arweiniodd hefyd at lai o fàs heb lawer o fraster a dwysedd esgyrn, a allai o bosibl arwain at nam ar weithrediad y cyhyrau a risg uwch o dorri esgyrn os caiff ei ddilyn am gyfnod estynedig. Mae astudiaethau anifeiliaid wedi cynhyrchu canlyniadau croes, gyda rhai yn dangos cynnydd pwysau o fwyta un pryd mawr.

Mae angen astudiaethau mwy cynhwysfawr sy'n cynnwys grwpiau mwy o gyfranogwyr a phoblogaethau amrywiol i ddeall effeithiau OMAD yn well. Mae angen i ymchwilwyr hefyd ymchwilio i effaith hirdymor OMAD ac ystyried gwahanol amseroedd prydau bwyd a chyfansoddiadau maethol.

Er y gall y dull un pryd y dydd ymddangos yn ddeniadol ar gyfer rheoli pwysau, gall fod yn heriol cwrdd â'r holl ofynion maeth, gan gynnwys egni, protein, ffibr, a fitaminau a mwynau hanfodol, gydag un pryd yn unig. Gall cymeriant maetholion annigonol arwain at golli cyhyrau, rhwymedd, ac iechyd gwael yn y perfedd. Rhaid rhoi sylw arbennig i fwyta digon o brotein, llysiau, cnau, hadau, ffrwythau, grawn cyflawn, a chynhyrchion llaeth neu ddewisiadau amgen addas i ddiwallu anghenion maethol.

Mae'n hanfodol nodi nad yw OMAD yn cael ei argymell ar gyfer plant, unigolion sy'n feichiog, yn bwriadu beichiogi, bwydo ar y fron, neu sydd mewn perygl o ddatblygu anhwylder bwyta. At hynny, dylid ystyried cynaliadwyedd y diet a'r niwed posibl yn y tymor hir i'r boblogaeth gyffredinol, yn enwedig gan fod gan enwogion sy'n cymeradwyo'r dietau hyn fynediad at faethegwyr, dietau o ansawdd uchel, ac atchwanegiadau.

I gloi, er bod diet OMAD wedi ennill sylw, mae prinder tystiolaeth wyddonol ynghylch ei ddiogelwch a'i effeithiolrwydd. Argymhellir ymgynghori â gweithiwr gofal iechyd proffesiynol neu ddietegydd cofrestredig cyn dechrau ar unrhyw ddiet eithafol.

Ffynonellau:

- Amanda Avery, Darlithydd Maeth, Prifysgol Nottingham (The Conversation)