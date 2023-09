Mae arbrofion ar bryfed wedi'u ffosileiddio yn taflu goleuni ar liwiau gwir

By

Mae tîm o ymchwilwyr o Brifysgol Nanjing, yr Academi Gwyddorau Tsieineaidd, a Choleg Prifysgol Corc wedi datblygu techneg a allai ganiatáu ar gyfer amcangyfrif lliwiad mewn rhai pryfed ffosiledig. Mae astudiaethau blaenorol wedi dangos ei bod yn anodd pennu gwir liw pryfed ffosiledig, ac eithrio'r rhai sydd wedi'u cadw mewn ambr. Mae'r ffosilau hyn fel arfer yn unlliw ac yn cynnwys patrymau unigryw mewn arlliwiau o lwyd. Yn eu hastudiaeth ddiweddar a gyhoeddwyd yn Nhrafodion Cymdeithas Frenhinol B, mae’r tîm yn disgrifio eu hymagwedd a’u canfyddiadau.

I amcangyfrif patrymau lliw, cymharodd yr ymchwilwyr bryfed modern tebyg o ran ymddangosiad â samplau ffosiledig a gawsant yn flaenorol. Roedd y trychfilod modern hyn wedi'u lapio mewn ffoil alwminiwm ac yn destun ffosiliad efelychiadol trwy bobi ar dymheredd yn amrywio o 200° i 500° C. Yna archwiliodd y tîm y samplau gan ddefnyddio microsgop electron sganio a'u cymharu â'r samplau ffosiledig.

Datgelodd eu canfyddiadau fod darnau tywyllach ar y samplau wedi'u pobi yn cyfateb i rannau o'r exoskeleton a oedd yn gyfoethog mewn melanin, pigment tywyll. Roedd y mannau tywyllach hyn yn gallu gwrthsefyll gwres yn well, gan awgrymu eu bod hefyd yn fwy ymwrthol i ddiraddio. Mae hyn yn dangos bod ardaloedd tywyllach ar bryfed wedi'u ffosileiddio yn debygol o gynrychioli rhannau o'r creaduriaid hynafol a oedd â chynnwys melanin uwch hefyd. Felly, gallai'r mannau tywyllach hyn roi cliwiau i amcangyfrif lliw'r ffosilau.

Sylwodd y tîm hefyd fod gwresogi'r pryfed yn achosi cyfnod cyfryngol lle'r oeddent yn troi'n gwbl ddu cyn trosglwyddo i wahanol batrymau. Mae hyn yn awgrymu y gallai arbrofion fel eu rhai nhw hwyluso ymchwil newydd ar amcangyfrif lliwiad pryfed ffosiledig.

I gloi, mae'r astudiaeth hon yn dangos techneg newydd ar gyfer amcangyfrif patrymau lliw mewn pryfed ffosiledig. Trwy gymharu pryfed modern sy'n destun ffosileiddio efelychiadol â samplau wedi'u ffosileiddio, nododd yr ymchwilwyr ardaloedd tywyllach a oedd yn debygol o gyfateb i rannau o'r creaduriaid hynafol â chynnwys melanin uwch. Mae'r dechneg hon yn agor llwybrau newydd ar gyfer astudio lliwiad mewn pryfed ffosiledig.

Ffynhonnell: Trafodion y Gymdeithas Frenhinol B: Gwyddorau Biolegol, DOI: 10.1098/rspb.2023.1333