Bioleg a Meddygaeth Arbrofol i'w Trosglwyddo i Ffiniau Cyhoeddwr Mynediad Agored Aur yn 2024

Bydd Experimental Biology and Medicine (EBM), cyfnodolyn enwog y Society of Experimental Biology and Medicine (SEBM), yn trosglwyddo i'r cyhoeddwr mynediad agored aur Frontiers ym mis Ionawr 2024. Nod y symudiad hwn yw cefnogi'r gymuned ymchwil fyd-eang yn well trwy gynnig mynediad agored i'w gyhoeddiadau.

O dan arweiniad y Prif Olygydd Dr. Steven R. Goodman, mae EBM wedi mynd trwy drawsnewidiadau sylweddol i ddod yn arweinydd byd-eang yn y maes. Gweledigaeth Dr. Goodman oedd ehangu cyrhaeddiad a sylw'r cyfnodolyn trwy ychwanegu categorïau newydd a thrawsnewid cyfansoddiad y Bwrdd Golygyddol. O ganlyniad, mae EBM bellach yn cwmpasu 22 categori, gan gwmpasu gwahanol gamau o ymchwil biofeddygol.

Mae EBM yn canolbwyntio ar gyhoeddi ymchwil biofeddygol sy'n berthnasol i ymarfer meddygol. Mae ei gategorïau'n cynnwys Anatomeg / Patholeg, Deallusrwydd Artiffisial / Cymwysiadau Dysgu Peiriannau i Ymchwil Biofeddygol, Biocemeg a Bioleg Foleciwlaidd, Bioddelweddu, a llawer mwy. Gyda'i gwmpas eang a'i ehangu byd-eang, mae gan EBM swyddfeydd a Golygyddion Byd-eang ar bum cyfandir, gyda chynlluniau i ehangu ymhellach.

Nod y bartneriaeth rhwng EBM a Frontiers yw hybu'r ymrwymiad i gyhoeddi mynediad agored ym maes bioleg arbrofol. Mynegodd Dr. Steven Goodman ei gyffro ynghylch y cydweithio hwn, gan nodi y bydd y newid i fodel mynediad cwbl agored yn gwella cefnogaeth EBM i ymchwilwyr ledled y byd.

Mae Frontiers, sydd wedi'i raddio fel y 6ed cyhoeddwr ymchwil mwyaf a'r 3ydd a ddyfynnir fwyaf, yn adnabyddus am gyhoeddi darganfyddiadau arloesol gan arbenigwyr blaenllaw yn eu meysydd. Gyda chenhadaeth i gyflymu darganfyddiad gwyddonol, mae Frontiers yn mabwysiadu dull ymchwilydd-ganolog ac yn trosoledd technoleg a deallusrwydd artiffisial i gynnal safonau ansawdd trwyadl.

Wrth i EBM drosglwyddo i Frontiers, gall ymchwilwyr ddechrau cyflwyno llawysgrifau trwy borth Frontiers gan ddechrau Hydref 4, 2023. Mae'r symudiad hwn yn cyd-fynd â'r ymrwymiad cynyddol i wneud gwyddoniaeth yn agored ac yn hygyrch i bawb.

I gael rhagor o wybodaeth am Frontiers, ewch i'w gwefan [ffynhonnell: frontiersin.org]. I ddysgu am fanteision aelodaeth SEBM neu i gysylltu â swyddfa olygyddol EBM, ewch i [ffynhonnell: sebm.org].

