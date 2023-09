Mae Telesgop Gofod James Webb yn Darganfod Moleciwlau Seiliedig ar Garbon ar Fyd Cefnforol Amheuir

By

Mae Telesgop Gofod James Webb (JWST) wedi gwneud darganfyddiad cyffrous trwy ddod o hyd i dystiolaeth o foleciwlau carbon yn atmosffer allblaned o'r enw K2-18 b. Mae'r allblaned hon, sydd wedi'i lleoli 120 o flynyddoedd golau i ffwrdd o'n cysawd yr haul, yn cael ei hystyried yn fyd cefnforol neu “Hycean” posibl, gan ei wneud yn darged syfrdanol i seryddwyr sy'n chwilio am fywyd allfydol. Mae gan y blaned radiws rhwng dwy a thair gwaith yn fwy na'r Ddaear ac mae'n byw ym mharth cyfanheddol ei seren, lle gall dŵr hylifol fodoli.

Datgelodd canfyddiadau newydd y JWST bresenoldeb carbon deuocsid a methan yn atmosffer K2-18 b, gan ddangos y posibilrwydd o gefnfor dŵr o dan atmosffer llawn hydrogen. Mae absenoldeb amonia yn cefnogi ymhellach y ddamcaniaeth o gefnfor dŵr ar y blaned. Mae’r arsylwadau hyn yn amlygu pwysigrwydd ystyried amgylcheddau cyfanheddol amrywiol wrth chwilio am fywyd y tu hwnt i gysawd yr haul.

Mae K2-18 b yn disgyn i'r categori “is-Neifion,” sef planedau sydd â maint rhwng y Ddaear a Neifion. Mae’r planedau unigryw hyn yn peri dirgelwch i seryddwyr, sy’n dal i drafod natur eu hawyrgylchoedd. Mae arsylwadau JWST o K2-18 b yn anelu at godi'r gorchudd o amgylch atmosfferau ac amodau amgylcheddol bydoedd Is-Neifion a Hycean.

Ar wahân i ddarganfod moleciwlau carbon, roedd arsylwadau'r JWST hefyd yn awgrymu presenoldeb sylffid deumethyl (DMS) yn atmosffer K2-18 b. Ar y Ddaear, mae DMS yn cael ei gynhyrchu'n bennaf gan fywyd, yn benodol ffytoplancton. Gallai cadarnhau presenoldeb DMS yn atmosffer K2-18 b fod yn gam arwyddocaol arall tuag at ddod o hyd i arwyddion o fywyd posibl ar yr allblaned.

Fodd bynnag, mae'n bwysig bod yn ofalus wrth ddyfalu am fywyd estron ar K2-18 b. Er bod presenoldeb dŵr hylifol a moleciwlau carbon yn arwyddion addawol, nid ydynt yn gwarantu bodolaeth bywyd na gallu'r blaned i gynnal organebau byw. Gall maint y blaned, ynghyd â'r potensial i ferwi ei chefnforoedd, ei gwneud yn anaddas i fyw ynddi.

Mae asesu cyfansoddiad atmosfferau allblaned pell, fel y rhai K2-18 b, yn dasg heriol oherwydd maint y golau a adlewyrchir o'i gymharu â disgleirdeb y rhiant seren. Gorchfygodd ymchwilwyr y rhwystr hwn trwy ddal tramwyfa'r blaned ar draws wyneb ei seren a dadansoddi'r golau seren a basiodd trwy ei atmosffer. Mae elfennau cemegol a chyfansoddion sy'n bresennol yn yr atmosffer yn gadael “olion bysedd” amlwg ar olau'r seren, gan ddatgelu eu cyfansoddiad.

Caniataodd ystod tonfedd estynedig JWST a sensitifrwydd digynsail ar gyfer canfod y nodweddion sbectrol hyn yn ystod dim ond dwy daith o K2-18 b, gan ddarparu cywirdeb tebyg i wyth arsylwad a gynhaliwyd gan Delesgop Gofod Hubble dros nifer o flynyddoedd. Mae hyn yn dangos pŵer a galluoedd y JWST wrth ddehongli nodweddion atmosfferig allblanedau.

Mae arsylwadau pellach o K2-18 b yn yr arfaeth gan ddefnyddio Offeryn Canolig Isgoch (MIRI) JWST i ddilysu'r canfyddiadau a chasglu mwy o wybodaeth am amodau amgylcheddol y blaned. Nod y tîm y tu ôl i'r ymchwil hwn yn y pen draw yw canfod arwyddion o fywyd ar allblaned gyfanheddol, a fyddai'n chwyldroi ein dealltwriaeth o fodolaeth y tu hwnt i'r Ddaear.

Ffynhonnell: The Astrophysical Journal Letters (derbyn cyhoeddiad)