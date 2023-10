Archwilio'r Lleuad gyda'r Camera Lleuad Cyffredinol Llaw (HULC)

Mae cyfnod newydd o archwilio’r lleuad ar y gorwel wrth i ofodwyr baratoi ar gyfer teithiau Artemis i’r Lleuad yn y dyfodol. Un o'r datblygiadau mwyaf arwyddocaol yn eu pecyn cymorth yw'r Handheld Universal Lunar Camera (HULC). Mae'r camera blaengar hwn yn uwchraddiad nodedig o'r camerâu Hasselblad 500EL wedi'u haddasu a ddefnyddiwyd gan ofodwyr yn ystod teithiau Apollo.

Er mwyn sicrhau parodrwydd yr HULC ar gyfer archwilio'r lleuad, cynhaliwyd profion trwyadl yn Lanzarote, Sbaen, rhanbarth â thirweddau sy'n debyg iawn i'r rhai a geir ar y Lleuad. Aeth gwyddonwyr, a hyfforddwyd yn arbennig ar gyfer archwilio'r lleuad, â'r camera ar deithiau maes daearegol, gan gatalogio eu canfyddiadau mewn Llyfr Maes Electronig. Roedd hyfforddwyr yn gallu olrhain eu cynnydd mewn amser real trwy ffrydiau llais a fideo.

Mae gan yr HULC rannau camera oddi ar y silff sy'n cynnig gwell sensitifrwydd golau a lensys o'r radd flaenaf. Tra bod y Lleuad yn cyflwyno cysgodion llym a rhanbarthau uchel llachar, yn enwedig o amgylch pegwn y de, mae dyluniad yr HULC yn cyfrif am yr amodau goleuo eithafol hyn. Heb unrhyw awyrgylch i reoli tymheredd, mae amgylcheddau lleuad yn profi amrywiadau syfrdanol, gyda thymheredd yn codi hyd at 120 ° C yn ystod y dydd ac yn gostwng i -200 ° C gyda'r nos. Mae'r camerâu HULC wedi'u hadeiladu i wrthsefyll yr eithafion tymheredd hyn, gan gynnwys blanced amddiffynnol ychwanegol ar gyfer amddiffyniad thermol a llwch.

I ailadrodd yr amodau a ragwelir y bydd ffotograffwyr lleuad yn eu hwynebu, profodd gofodwyr ymgeisydd gamera HULC yng ngolau dydd eang ac y tu mewn i ogofâu folcanig i efelychu nosweithiau lleuad. Roedd yn rhaid i'r camera gael ei weithredu'n hawdd wrth wisgo menig amddiffynnol trwchus, gan arwain at ffurfweddu botymau hawdd eu defnyddio. Pwysleisiodd arweinydd NASA ar gyfer camera HULC, Jeremy Myers, bwysigrwydd greddfol, gan nodi “dylai’r camera fod yn hawdd i’w ddefnyddio” gan mai dim ond un o’r nifer o offer y bydd gofodwyr yn eu trin ar y Lleuad ydyw.

Yn ogystal â chasglu manylion agos o greigiau a lluniau ongl lydan o dirwedd y lleuad, mae peirianwyr yn ymdrechu i greu camera a all wrthsefyll llwch peryglus y lleuad. Mae'r llwch hwn, sy'n cynnwys gronynnau mân, sgraffiniol, yn peri risg i bersonél ac offer. Bydd dyluniad yr HULC yn parhau i esblygu, gyda fersiwn sydd ar ddod i'w phrofi ar yr Orsaf Ofod Ryngwladol.

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw'r camera HULC?

Mae'r Handheld Universal Lunar Camera (HULC) yn gamera o'r radd flaenaf sydd wedi'i gynllunio ar gyfer gofodwyr ar deithiau Artemis i'r Lleuad yn y dyfodol. Mae'n uwchraddiad sylweddol o'r camerâu a ddefnyddiwyd yn ystod teithiau Apollo.

Beth sy'n gwneud camera HULC yn wahanol?

Mae camera HULC yn ymgorffori rhannau oddi ar y silff gyda gwell sensitifrwydd golau a lensys uwch. Fe'i cynlluniwyd i wrthsefyll yr amrywiadau tymheredd eithafol ac amodau goleuo llym amgylcheddau lleuad.

Sut cafodd camera HULC ei brofi?

Cafodd camera HULC ei brofi'n drylwyr yn Lanzarote, Sbaen, sydd â thirweddau sy'n debyg i amgylchedd y lleuad. Defnyddiodd gwyddonwyr, a hyfforddwyd mewn archwilio'r lleuad, y camera yn ystod teithiau maes daearegol a chatalogio eu canfyddiadau mewn Llyfr Maes Electronig.

Pa heriau y mae camera HULC yn mynd i'r afael â nhw?

Mae camera HULC yn mynd i'r afael â heriau amrywiadau tymheredd eithafol a llwch lleuad. Fe'i cynlluniwyd i drin tymereddau sy'n cyrraedd 120 ° C yn ystod y dydd a -200 ° C gyda'r nos wrth ddarparu mesurau amddiffynnol ychwanegol yn erbyn llwch.

Beth yw'r cynlluniau ar gyfer y dyfodol ar gyfer camera HULC?

Bydd peirianwyr yn parhau i fireinio dyluniad camera HULC, gyda fersiwn wedi'i chynllunio i'w phrofi ar fwrdd yr Orsaf Ofod Ryngwladol. Y nod yn y pen draw yw darparu offeryn dibynadwy a hawdd ei ddefnyddio i ofodwyr ar gyfer archwilio'r lleuad.