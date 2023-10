Darganfyddiadau Newydd ar Jupiter's Moon Europa: CO₂, Cefnforoedd, a Gwres

By

Mae arsylwadau o delesgop James Webb wedi datgelu presenoldeb carbon deuocsid (CO₂) ar wyneb lleuad Jupiter Europa. Mae'r darganfyddiad hwn wedi agor posibiliadau hynod ddiddorol am gyfansoddiad y lleuad a'r potensial i gynnal bywyd. Gallai'r CO₂ fod wedi tarddu o'r tu allan, ond mae hefyd yn bosibl ei fod wedi treiddio drwy'r haen drwchus o iâ sy'n gorchuddio wyneb Europa. Ymhellach, mae presenoldeb CO₂ yn awgrymu bodolaeth cefnfor byd-eang o dan yr iâ.

Mae dau esboniad am darddiad y CO₂: gallai gael ei hydoddi yng nghefnfor Europa, yn debyg i'r cefnforoedd ar y Ddaear; neu gallai fod yn sgil-gynnyrch dadelfeniad cyfansoddion organig, fel asidau amino neu gyfansoddion carbon eraill. Mae'r dyddodion CO₂ wedi'u crynhoi mewn ardal o'r enw Tara Regio, ac maent yn gymharol ddiweddar. Fodd bynnag, mae amodau arwyneb Europa yn ei gwneud hi'n ansefydlog i CO₂ fodoli am gyfnodau hir.

Yn wahanol i leuad Sadwrn Enceladus, nid oes gan Europa echdoriadau geiser cyffredin a fyddai'n darparu dadansoddiad sbectrograffig o halwynau toddedig. Serch hynny, mae gwyddonwyr yn credu bod gan Europa, ynghyd â lleuad Jupiter Ganymede ac Enceladus, gefnfor hylif byd-eang o dan ei wyneb. Mae yna ymgeiswyr posibl eraill hefyd ar gyfer cefnforoedd hylifol byd-eang, megis Callisto, Titan, Triton, Dione, a'r planedau corrach Ceres a Phlwton. Fodd bynnag, mae angen mwy o ddata i gadarnhau'r amheuon hyn.

Darparodd chwiliwr Galileo, a oedd yn cylchdroi o amgylch Iau, awgrymiadau cynnar o gefnfor byd-eang ar Europa dros 25 mlynedd yn ôl. Datgelodd ffotograffau manwl o arwyneb rhewllyd y lleuad rafftiau iâ, darnau o iâ a oedd fel pe baent wedi ail-rewi mewn safleoedd ar hap. Roedd hyn yn awgrymu bod y gorchudd iâ yn gymharol denau, o bosibl dim ond ychydig gilometrau o drwch. O dan yr iâ mae cefnfor dwfn yr amcangyfrifir ei fod rhwng 80 a 150 cilometr o ddyfnder, sy'n cynnwys dwy neu dair gwaith o bosibl cymaint o ddŵr a geir yng nghefnforoedd y Ddaear.

Mae bodolaeth cefnfor hylifol ar Europa yn awgrymu presenoldeb ffynonellau gwres. Mae'r gwres yn debygol o gael ei gynhyrchu gan bwysau disgyrchiant a roddir gan Iau, gan achosi grymoedd llanw. Mae lleuadau fel Io, Europa, a Ganymede yn cael eu heffeithio gan rymoedd y llanw ac yn arddangos cyseiniannau orbitol. Mae'r ffenomen hon yn anffurfio eu orbitau, gan eu gwneud yn fwy ecsentrig ac yn cynhyrchu gwres yn eu tu mewn. Mae Io, yn arbennig, yn profi gweithgaredd folcanig dwys oherwydd ffrithiant creigiau, gyda dros 150 o graterau gweithredol ar unrhyw adeg benodol.

Mae Europa yn profi effaith debyg ond llai dwys, gan gadw ei gefnfor yn hylif o dan yr wyneb. Yn 2012, canfu telesgop Hubble allyriadau anwedd dŵr o begwn deheuol Europa, nad oedd wedi'i ganfod gan archwiliwr Galileo. Cyfrannodd y magnetomedr ar fwrdd Galileo hefyd at ddarganfod cefnfor Europa trwy ganfod anomaleddau bach ym maes magnetig Iau a achosir gan geryntau trydanol o fewn y lleuad. Mae hyn yn awgrymu presenoldeb halwynau toddedig yn y cefnfor dan yr wyneb.

Mae cragen iâ Europa yn “datgysylltu” ei harwyneb o’r tu mewn creigiog, a gallai craciau a welir ar yr wyneb fod yn greithiau o symudiadau’r llanw. Mae sbectra a gymerwyd gan archwiliwr Galileo yn awgrymu presenoldeb calsiwm a magnesiwm sylffad. Fodd bynnag, roedd yr effaith yn llawer gwannach o'i gymharu â Ganymede, sef lleuad fwy gyda'i chefnfor cudd ei hun a chraidd metelaidd yn cynnwys haearn a nicel.

Yn gyffredinol, mae'r arsylwadau a'r darganfyddiadau diweddar ar Europa yn darparu tystiolaeth bellach o'r potensial ar gyfer amodau cynnal bywyd ar leuad Iau. Mae angen archwiliad ac ymchwil pellach i ddatrys dirgelion y corff nefol diddorol hwn.

