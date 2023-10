Lansio Dwy Loeren arloesol i Wella Arsylwi'r Ddaear a Thechnoleg Gofod

By

Adroddodd Asiantaeth Ofod Ewrop lansiad llwyddiannus dwy loeren o’r radd flaenaf, THEOS-2 a Triton, a fydd yn gwella ein galluoedd arsylwi’r Ddaear yn sylweddol ac yn datblygu technoleg gofod. Yn ogystal â'r prif loerennau hyn, defnyddiwyd clwstwr o loerennau eilaidd, gan gynnwys CubeSats arloesol, yn ystod yr un genhadaeth, gan ehangu ymhellach ein dealltwriaeth o'n planed a thu hwnt.

Mae THEOS-2, neu loeren System Arsylwi Daear Gwlad Thai-2, yn ymdrech ar y cyd rhwng Airbus ac Asiantaeth Datblygu Geo-Wybodeg a Thechnoleg Gofod Gwlad Thai. Bydd y lloeren arsylwi hon, y mwyaf o'r ddwy yn ei chyfres, yn chwarae rhan hanfodol wrth ddarparu gwybodaeth hanfodol i'r Weinyddiaeth Amaeth yng Ngwlad Thai. Bydd yn cyflenwi data ar adnoddau dŵr, patrymau tywydd, a defnydd tir, gan alluogi penderfyniadau cynllunio a rheoli gwybodus ar gyfer sector amaethyddol y wlad.

Mae Triton, a elwid gynt yn FORMOSAT-7R, yn garreg filltir arwyddocaol i Asiantaeth Ofod Taiwan (TASA). Bydd y lloeren hon yn canolbwyntio ar gasglu signalau sy'n bownsio oddi ar wyneb y môr i gyfrifo meysydd gwynt dros gefnforoedd y byd. Bydd y data a gesglir yn cael ei rannu â Gweinyddiaeth Tywydd Ganolog Taiwan, gan gyfrannu'n fawr at gywirdeb rhagolygon dwyster teiffŵn a rhagfynegi eu taflwybrau.

Gosodwyd THEOS-2 a Triton i orbitau cydamserol haul, gan sicrhau eu bod yn pasio'n gyson dros yr un lleoliadau ar y Ddaear ar yr un amseroedd bob dydd. Mae'r lleoliad hwn yn caniatáu arsylwadau cywir a dibynadwy dros amser, gan ddarparu gwybodaeth werthfawr ar gyfer cymwysiadau amrywiol.

Defnyddiodd y daith lansio gerbyd lansio Vega ESA, sy'n adnabyddus am ei allu i osod lloerennau maint canolig i orbitau pegynol isel y Ddaear. Ochr yn ochr â'r prif loerennau, roedd deg o loerennau eilaidd llai i fod i gael eu defnyddio. Mae cadarnhad wedi dod i law ar gyfer wyth o'r lloerennau hyn, gyda'r ddau arall yn aros am gadarnhad.

Mae'r lloerennau eilaidd hyn yn cynnwys y Proba-V Companion CubeSat, a fydd yn cynnal arsylwadau llystyfiant byd-eang i gyfrannu data gwerthfawr ar gyfer gorchudd tir a dadansoddi llystyfiant. Bydd CubeSat PRETTY (Myfyrio Goddefol a Dosimetreg) yn dangos ei allu i fesur rhew môr a pharamedrau eraill gan ddefnyddio signalau system llywio byd-eang sy'n bownsio oddi ar y Ddaear.

Yn ogystal, mae gan y CubeSats ∑yndeo-1 a ∑yndeo-2 dechnolegau arloesol, megis pecyn jet plasma ac offeryn magnetig uwch-sensitif. Mae'r lloerennau hyn yn hanfodol ar gyfer profi technolegau gofod o'r radd flaenaf, a bydd rhai ohonynt yn cael eu defnyddio yng nghytser LISA ESA yn y dyfodol ar gyfer canfod tonnau disgyrchiant.

Ymhellach, cyfraniad Estonia i'r genhadaeth yw lloeren ESTCube-2, lloeren maint bocs esgidiau a fydd yn arolygu llystyfiant Estonia ac yn cynnal profion mewn orbit ar rwymyn 'e-hwyl' i leihau malurion gofod. Yn olaf, mae'r Systemau Nanosatellite Uwch ar gyfer Ymchwil Arsylwi'r Ddaear (ANSER) yn cynnwys tri CubeSat yn gweithio gyda'i gilydd i ddarparu mewnwelediadau gwerthfawr i gynnwys cyrff dŵr, gan gynnwys lefelau llygredd a phresenoldeb micro-organebau niweidiol.

Mae'r lloerennau hyn sydd newydd eu lansio yn cynrychioli datblygiad sylweddol yn ein gallu i fonitro gwahanol agweddau ar y Ddaear, o gynllunio amaethyddol yng Ngwlad Thai i ragfynegi teiffŵn yn Taiwan a phrofion technoleg flaengar yn y gofod. Wrth i'r lloerennau hyn gychwyn ar eu cenadaethau, maen nhw'n addo ehangu ein dealltwriaeth o'n planed a'r bydysawd y tu hwnt.

Diffiniadau:

1. CubeSat: Lloeren fach gyda dyluniad siâp ciwb sydd fel arfer yn mesur 10 centimetr ar bob ochr.

2. Orbit cydamserol haul: Orbit lle mae lloeren yn mynd dros yr un pwyntiau ar y Ddaear ar yr un amser solar lleol, fel arfer yn galluogi amodau arsylwi cyson.

3. Ton disgyrchiant: Aflonyddwch yn ffabrig amser gofod a achosir gan gyflymiad cyrff nefol enfawr, megis tyllau du neu sêr niwtron yn uno.

