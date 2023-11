Taith The CubeSats: Dull Newydd Wedi'i Brofi ar gyfer Glanio ar Asteroid

Flwyddyn o nawr, mae Asiantaeth Ofod Ewrop (ESA) ar fin lansio cenhadaeth Hera, sef yr ail long ofod ddynol i archwilio'r asteroid Didymos. Tra bod cenhadaeth DART NASA wedi taro i mewn i leuad Dimorphos Didymos yn flaenorol, nod Hera yw ymchwilio i'r crater effaith a adawyd ar ôl a thaflu goleuni ar amddiffyniad planedol yn erbyn asteroidau.

Fel rhan o raglen Amddiffyn Planedau ESA, prif genhadaeth Hera yw astudio effeithiau'r genhadaeth DART ar Dimorphos a Didymos, gan helpu gwyddonwyr i ddysgu mwy am rwystro bygythiadau asteroidau posibl i'r Ddaear. Yn ogystal, mae Hera yn gwasanaethu fel cenhadaeth arddangos technoleg, gan gyflwyno dull glanio unigryw o'r enw Glaniadau Balistig Cadarn.

Mae glanio ar asteroid troelli heb fawr o ddisgyrchiant yn peri sawl her. Bydd CubeSats, Milani a Juventus, sy'n pwyso tua 12 kg yr un, yn mynd gyda Hera ac yn defnyddio eu hofferynnau i wella'r astudiaeth o'r asteroid deuaidd. Mae'r offerynnau hyn yn cynnwys sbectromedr, thermogravimedr ar gyfer canfod anweddolion ac organig, radar ar gyfer archwilio strwythur mewnol Dimorphos, a grafimedr. Bydd camerâu ac offer radio hefyd yn helpu yn y broses archwilio, y disgwylir iddi bara tua chwe mis.

Ar ddiwedd eu cenhadaeth, mae Milani a Juventus i fod i geisio glanio ar Dimorphos. Mae papur diweddar gan y prif awdur Iosto Fodde o Brifysgol Glasgow dan y teitl “Design and Analysis of Robust Ballistic Landings on the Secondary of a Binary Asteroid” yn cyflwyno dull newydd i’r CubeSats gyflawni glaniad llwyddiannus.

Mae Glaniad Balistig Cadarn yn cyfeirio at dechneg disgyniad di-bwer. Trwy ddefnyddio'r dechneg rhyngosod Chebyshev (NCI) anymwthiol, mae'r CubeSats yn cyfrifo cyfradd twf cyflyrau posibl dros amser. Mae hyn yn helpu i gyfyngu ar gyflymderau effaith ac onglau, gan wneud y gorau o'r llwybr glanio. Y canlyniad yw cynnydd o 20% mewn llwyddiant glanio a gostyngiad sylweddol yn yr ôl troed glanio o gymharu â dulliau confensiynol.

Er bod teithiau cymhleth a drud fel OSIRIS-REx NASA wedi tynnu sylw at bwysigrwydd dychwelyd sampl asteroid i'r Ddaear, mae awduron y papur yn pwysleisio bod glaniadau llongau gofod sylfaenol ar asteroidau yn cynhyrchu data gwyddonol gwerthfawr. Mae'r glaniadau hyn yn rhoi mewnwelediad i strwythur mewnol a phriodweddau materol asteroidau tra'n caniatáu ar gyfer mesuriadau in-situ.

Gyda chenhadaeth Hera sydd ar ddod ac ymgais arloesol y CubeSats i lanio, mae gwyddonwyr a pheirianwyr yn gyffrous am y datblygiadau posibl mewn archwilio asteroidau. Mae'r gyfradd llwyddiant glanio well a gynigir gan y dull Glanio Balistig Cadarn yn agor drysau ar gyfer teithiau yn y dyfodol ac yn gwella ein dealltwriaeth o'r gwrthrychau cosmig hyn.

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

1. Beth yw pwrpas cenhadaeth yr Hera?

Nod cenhadaeth Hera yw astudio effeithiau cenhadaeth DART NASA ar yr asteroid Didymos a'i leuad Dimorphos fel rhan o raglen Amddiffyn Planedau yr ESA.

2. Beth yw'r dechneg Glanio Balistig Gadarn?

Mae Glanio Balistig Cadarn yn cyfeirio at ddull disgyniad di-bwer lle mae CubeSats yn cyfrifo cyflymderau effaith ac onglau gan ddefnyddio techneg rhyngosod Chebyshev anymwthiol (NCI) i optimeiddio eu taflwybrau glanio.

3. Sut bydd Milani a Juventus yn cyfrannu at genhadaeth Hera?

Bydd Milani a Juventus, y CubeSats sy'n cyd-fynd â Hera, yn defnyddio offerynnau amrywiol i wella'r astudiaeth o'r asteroid deuaidd, gan gynnwys sbectromedr, thermogravimedr, radar, gravimedr, camerâu ac offer radio.

4. Beth yw manteision posibl glaniadau wyneb asteroid?

Mae glaniadau arwyneb asteroidau yn darparu data gwyddonol gwerthfawr ynghylch strwythur mewnol a phriodweddau materol asteroidau. Yn ogystal, gall mesuriadau in-situ gynnig mewnwelediad pellach i'r gwrthrychau cosmig hyn.

5. Pa welliannau y mae'r dull Glanio Balistig Cadarn yn eu cynnig?

O'i gymharu â dulliau confensiynol, mae'r dechneg Glanio Ballistic Cadarn yn cynyddu'n sylweddol y gyfradd llwyddiant glanio 20% ac yn lleihau ôl troed glanio'r CubeSats.