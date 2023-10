Safbwynt Newydd ar Ynys Eliffant: Gwlad Rhewedig o Arwyddocâd Hanesyddol

Mae delwedd gyfareddol a ryddhawyd gan Asiantaeth Ofod Ewrop yn arddangos golygfa brin o Ynys yr Eliffant, sydd wedi'i lleoli yn y Cefnfor Deheuol oddi ar arfordir Antarctica. Yn adnabyddus am ei thirwedd rhewllyd a'i mynyddoedd mawreddog, mae'r ynys anghysbell hon o bwys hanesyddol aruthrol ym myd archwilio pegynol.

Lleolir Ynys Eliffant yn rhannau allanol Ynysoedd De Shetland. Mae copaon uchaf yr ynys, Mynydd Pendragon a Mount Elder, tua 970 metr a 945 metr yn y drefn honno. Y Rhewlif Dygnwch, ehangder eang sydd i'w weld yng nghanol y ddelwedd, yw'r prif rewlif arllwys ar Ynys yr Eliffant ac mae'n llifo tua'r de i Fôr Weddell. Mae'r rhewlif wedi'i wahanu oddi wrth ddyfroedd y cefnfor agored gan haen denau o iâ môr, sy'n ymddangos yn las golau yn y llun.

Bu Alldaith Draws-Antarctig Ymerodrol Ernest Shackleton, a gynhaliwyd rhwng 1914 a 1917, am byth yn ysgythru Ynys yr Eliffantiaid i mewn i hanesion archwilio. Mewn camp ryfeddol o wytnwch, hwyliodd Shackleton a’i griw fadau achub ar draws moroedd peryglus i gyrraedd glannau digroeso Ynys yr Eliffantiaid ar ôl i’w llong, y Endurance, gael ei dal a’i gwasgu gan rew ym Môr Weddell. Roedd yr ehangdir anghyfannedd hwn yn lloches dros dro, yn amddifad o gynhaliaeth ac amwynderau sylfaenol.

Gan sylweddoli mai eu hunig obaith oedd dod o hyd i gymorth, cychwynnodd Shackleton a grŵp bach ar daith galed 800 milltir o hyd yn y James Caird, bad achub bach, i gyrraedd Ynys De Georgia. Mae’r fordaith ryfeddol hon yn cael ei hystyried yn un o’r teithiau cwch mwyaf trawiadol a gyflawnwyd erioed. Yn y diwedd cyrhaeddodd Shackleton Ynys De Georgia a threfnu i achub gweddill y criw oedd yn sownd ar Ynys yr Eliffant.

Er gwaethaf ei thirwedd rhewllyd yn bennaf, mae Ynys yr Eliffant yn gyforiog o fywyd gwyllt. Mae morloi, pengwiniaid ac adar y môr yn llenwi'r ynys anghyfannedd hon, gan ychwanegu at ei atyniad fel hafan i selogion byd natur a'r rhai sydd wedi'u cyfareddu gan hanes archwilio pegynol.

Cwestiynau Cyffredin

C: Beth yw lleoliad Ynys Eliffant?

A: Lleolir Ynys Eliffant oddi ar arfordir Antarctica yn y Cefnfor Deheuol, yn benodol yn Ynysoedd De Shetland.

C: Pa arwyddocâd hanesyddol sydd i Ynys Eliffant?

A: Enillodd Ynys Eliffant bwysigrwydd hanesyddol oherwydd ei rôl yn Alldaith Draws-Antarctig Ymerodrol Ernest Shackleton (1914-1917) a'i daith ryfeddol i geisio achub ei griw a oedd yn sownd.

C: Pa fywyd gwyllt sydd i'w gael ar Ynys yr Eliffant?

A: Er gwaethaf ei amodau rhewllyd, mae Ynys Eliffant yn gartref i wahanol fywyd gwyllt, gan gynnwys morloi, pengwiniaid ac adar môr.

C: A yw bodau dynol yn byw yn Ynys Eliffant?

A: Na, mae Ynys Eliffant yn parhau i fod yn anghyfannedd gan bobl, ond mae'n gyrchfan poblogaidd ar gyfer mordeithiau alldaith a selogion fforio sydd â diddordeb yn ei arwyddocâd hanesyddol.