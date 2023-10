Mae Ymchwilwyr yn Datblygu Serameg Anoddach gyda Gwrthwynebiad Gwell i Gracion

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol California San Diego wedi gwneud cynnydd mawr yn natblygiad cerameg trwy greu deunyddiau sy'n llymach ac yn fwy gwrthsefyll cracio. Trwy ddefnyddio cyfuniad o atomau metel gyda nifer uwch o electronau falens yn eu plisgyn allanol, mae'r ymchwilwyr wedi dod o hyd i ffordd i gynyddu gallu'r cerameg i drin lefelau uwch o rym a straen.

Mae serameg yn adnabyddus am eu priodweddau eithriadol, megis eu gallu i wrthsefyll tymheredd uchel, gwrthsefyll cyrydiad a gwisgo, a chynnal proffil ysgafn. Mae'r nodweddion hyn yn gwneud cerameg yn addas ar gyfer cymwysiadau amrywiol, gan gynnwys cydrannau awyrofod a haenau amddiffynnol. Fodd bynnag, mae eu brau bob amser wedi bod yn anfantais fawr, gan eu bod yn dueddol o dorri dan straen.

Canolbwyntiodd y gwyddonwyr eu hastudiaeth ar ddosbarth o gerameg o'r enw carbidau entropi uchel, sydd ag adeileddau atomig anhrefnus sy'n cynnwys atomau carbon wedi'u bondio ag elfennau metel lluosog o bedwaredd, pumed, a chweched colofn y tabl cyfnodol. Darganfuwyd bod metelau o'r pumed a'r chweched golofn, megis titaniwm, niobium, a thwngsten, yn hanfodol i wella gwydnwch y cerameg oherwydd eu nifer uwch o electronau falens.

Electronau falens yw electronau a geir ym plisgyn allanol atom sy'n cymryd rhan mewn bondio ag atomau eraill. Trwy ddefnyddio metelau gyda mwy o electronau falens, roedd yr ymchwilwyr yn gallu gwella ymwrthedd y cerameg i gracio o dan lwyth mecanyddol a straen. Roedd y cerameg yn arddangos ymddygiad mwy hydwyth, tebyg i fetelau, sy'n golygu y gallent gael mwy o anffurfiad cyn torri.

Trwy efelychiadau cyfrifiannol a gwneuthuriad a phrofion arbrofol, nododd y tîm ddau garbidau entropi uchel a ddangosodd wrthwynebiad eithriadol i gracio. Roedd y deunyddiau hyn yn gallu dadffurfio neu ymestyn pan oeddent yn destun llwyth mecanyddol neu straen, yn hytrach nag arddangos ymateb brau nodweddiadol cerameg. Ad-drefnwyd bondiau o fewn y deunyddiau i bontio agoriadau maint atom a ffurfiwyd wrth i'r deunyddiau gael eu tyllu neu eu tynnu'n ddarnau, gan atal craciau rhag ffurfio.

Yr her nawr yw cynyddu cynhyrchiant y cerameg galed hyn ar gyfer cymwysiadau masnachol. Mae gan y datblygiad arloesol hwn y potensial i chwyldroi amrywiol ddiwydiannau sy'n dibynnu ar ddeunyddiau cerameg perfformiad uchel, o awyrofod i fiofeddygol. Mae caledwch uwch y cerameg hefyd yn agor drysau ar gyfer cymwysiadau eithafol, megis ymylon blaen ar gyfer cerbydau hypersonig, lle gallant amddiffyn cydrannau hanfodol a galluogi'r cerbydau i wrthsefyll hediadau uwchsonig yn well.

Cefnogwyd y gwaith hwn gan Gyngor Ymchwil Sweden, y Ganolfan Gymhwysedd Deunyddiau Nanoraddfa Swyddogaethol, Sefydliad Olle Engkvist, Canolfan Ymchwil Deunyddiau Adran NanoEngineering UC San Diego, Rhaglen Cymrodoriaeth Graddedigion Gwyddor Amddiffyn a Pheirianneg Genedlaethol, Sefydliad ARCS, a Grŵp Oerlikon.

