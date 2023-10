Tyllau Du: Datrys Dirgelion y Bydysawd

Mae tyllau du wedi swyno meddyliau gwyddonwyr ac ymchwilwyr ers canrifoedd. Mae ganddynt natur enigmatig sy'n herio ein dealltwriaeth o'r bydysawd. Yr hyn sy'n eu gwneud yn arbennig o ddiddorol yw'r gwrthdaro y maent yn ei greu rhwng dwy ddamcaniaeth sylfaenol natur: damcaniaeth cwantwm a pherthnasedd cyffredinol. Wrth fynd ar drywydd damcaniaeth ffiseg unedig, efallai mai tyllau duon fydd yr allwedd i ddatgloi dirgelion disgyrchiant a dyfnhau ein dealltwriaeth o ofod ac amser.

Wrth wraidd y cwest hwn mae'r cysyniad o orwel y digwyddiad. Mae'r ffin hon yn gwahanu'r bydysawd allanol oddi wrth y tu mewn i dwll du. Er mwyn deall arwyddocâd tyllau duon, rhaid inni fynd i'r afael â'r cwestiwn sylfaenol o sut mae gofod ac amser yn cydblethu. Mae chwilio am atebion wedi dod yn greal sanctaidd i ffisegwyr damcaniaethol, gan y byddai uno damcaniaeth cwantwm a pherthnasedd cyffredinol yn chwyldroi ein dealltwriaeth o realiti.

Mae’r Athro Brian Cox, ffisegydd enwog ac awdur “Black Holes: The Key to Understanding the Universe,” yn pwysleisio’r rôl ganolog y mae tyllau duon yn ei chwarae wrth ehangu ein gwybodaeth. Mae'n tynnu sylw at arwyddocâd hanesyddol tyllau du, sy'n dyddio'n ôl i ddiwedd y 18fed ganrif pan wnaeth dau wyddonydd gweledigaeth yn annibynnol feddwl am y syniad o gyflymder dianc. Roedd y syniad hwn yn ystyried bodolaeth sêr mor enfawr fel y byddai eu tyniad disgyrchiant yn fwy na chyflymder y golau, gan eu gwneud yn anweledig.

Fodd bynnag, nid yw deall tyllau du yn orchest hawdd. Mae gorwel y digwyddiad yn gosod heriau cysyniadol, gan niwlio'r llinell rhwng gofod ac amser. Yn ôl theori perthnasedd Einstein, mae amser yn stopio ar orwel y digwyddiad. Ymhellach, mae'r enigma yn dyfnhau wrth ystyried yr hynodrwydd - y pwynt dybiedig anfeidrol drwchus yng nghanol twll du. Eto i gyd, mae disgrifiadau confensiynol yn methu â dal gwir natur yr hynodrwydd, wrth i ofod ac amser gydblethu, a’i fodolaeth yn dod yn fwy o derfyn amser.

Daeth llwyddiant mawr mewn ymchwil twll du gyda gwaith arloesol Stephen Hawking. Dangosodd Hawking fod tyllau du yn allyrru gronynnau, gan herio'r dybiaeth gonfensiynol mai dim ond amlygiadau o ofod ac amser afluniaidd ydynt. Mae mecaneg cwantwm ger gorwel y digwyddiad yn arwain at ymbelydredd Hawking, gan ddatgelu natur cwantwm tyllau du.

Mae tyllau duon yn parhau i wthio ffiniau ein gwybodaeth, gan orfodi gwyddonwyr i ail-werthuso ein canfyddiad o'r bydysawd. Tra bod llawer o ddirgelion yn parhau, mae eu hastudiaeth yn cynnig cipolwg ar ddyfnderoedd cudd y cosmos a'r egwyddorion sy'n ei lywodraethu. Wrth inni dreiddio’n ddyfnach i ddirgelion tyllau duon, rydyn ni’n fodfedd yn nes at ddatrys cyfrinachau’r bydysawd ei hun.

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

1. A allwn ni weld twll du?

Er na allwn arsylwi twll du yn uniongyrchol, gallwn ganfod eu bodolaeth yn anuniongyrchol trwy eu dylanwad disgyrchiant ar y mater amgylchynol ac allyriadau ymbelydredd.

2. A yw tyllau du yn para am byth?

Yn groes i'r gred boblogaidd, nid yw tyllau du yn para am byth. Dros amser, maent yn colli màs yn raddol trwy broses o'r enw pelydriad Hawking ac yn y pen draw yn anweddu. Fodd bynnag, mae'r broses hon yn cymryd amser anhygoel o hir ar gyfer tyllau duon serol.

3. Beth sy'n digwydd os ydych chi'n syrthio i dwll du?

Yn ôl ein dealltwriaeth bresennol, petaech yn cwympo i dwll du, byddech yn destun grymoedd llanw aruthrol ac yn ymestyn ar wahân mewn proses a elwir yn sbageteiddio.

4. A all unrhyw beth ddianc rhag twll du?

Mae unrhyw beth sy'n croesi gorwel digwyddiad twll du yn annhebygol o ddianc oherwydd y tyniad disgyrchiant aruthrol. Ni all hyd yn oed golau ddianc, a dyna pam y term “twll du.”