Tyllau Du Enfawr Deuaidd Newydd Ddarganfod Yn Datgelu Canlyniadau Anhrefn Gwrthdrawiadau Cosmig

Mae seryddwyr wedi gwneud darganfyddiad syfrdanol yn dilyn gwrthdrawiad cosmig cataclysmig a ddigwyddodd tua biliwn o flynyddoedd yn ôl. O fewn llongddrylliad y gwrthdrawiad hwn, a oedd yn cynnwys dwy alaeth droellog, darganfuwyd pâr o dyllau du gwrthun. Mae'r gwrthrychau anferth hyn, a elwir yn dyllau duon anferthol, yn byw tua 90 miliwn o flynyddoedd golau i ffwrdd o'n lleoliad.

Datgelodd telesgop De Gemini, a leolir ar fynydd Cerro Pachón yn yr Andes Chile, y system ddeuaidd hon o dyllau duon wrth iddo arsylwi canol cythryblus yr alaeth gyfun, a ddynodwyd yn NGC 7727. Mae cyflwr NGC 7727 o arwyddocâd arbennig i seryddwyr, gan ei fod yn cynnig cipolwg ar ymddangosiad ein galaeth Llwybr Llaethog ein hunain yn y dyfodol pan fydd yn gwrthdaro â’i galaeth droellog gyfagos, Andromeda, mewn tua 4.5 biliwn o flynyddoedd. Ar hyn o bryd, mae Andromeda wedi'i leoli tua 2.5 miliwn o flynyddoedd golau i ffwrdd o'n galaeth gartref.

Mae'n ymddangos bod y tyllau du hynod anferth hyn wedi'u cloi mewn dawns orbitol, pob un â màs syfrdanol. Mae gan y twll du cyntaf fàs 154 miliwn gwaith yn fwy na'n haul, tra bod gan yr ail dwll du fàs 6.3 miliwn gwaith yn fwy na'n haul. Ar hyn o bryd, mae pellter o 1,600 o flynyddoedd golau yn gwahanu'r ddau dwll du, ond dros amser, byddant yn cydgyfeirio'n ddisgyrchol ac yn uno yn y pen draw. Bydd yr uno hwn yn arwain at dwll du anferthol hyd yn oed yn fwy pwerus, gan ymgorffori masau cyfunol ei ragflaenwyr.

Mae'r broses sy'n arwain at uno'r tyllau du hyn yn cael ei hwyluso gan allyrru tonnau disgyrchiant, sy'n deillio o'r system wrth i'r tyllau du orbitio ei gilydd. Mae'r tonnau hyn yn cario momentwm onglog i ffwrdd, gan achosi i'r tyllau duon dynnu'n agosach at ei gilydd dros gyfnodau helaeth o amser. Mae seryddwyr yn amcangyfrif, ymhen tua 250 miliwn o flynyddoedd, y bydd y tyllau du yn gwrthdaro ac yn uno, gan roi genedigaeth i wrthrych nefol behemoth.

Mae darganfod y tyllau duon anferthol deuaidd hyn yn taflu goleuni ar ganlyniad anhrefnus gwrthdrawiadau galactig. Yn ystod camau cyntaf yr uno, byddai grymoedd disgyrchiant cystadleuol y tyllau du wedi amharu ar adeileddau galaethau eu cynhalwyr, sêr yn lluchio a llwch i ffwrdd o'u creiddiau. Mae'r ffenomen hon, y gellir ei gweld gan seryddwyr, yn arwain at drawsnewid siapiau'r galaethau. Yn achos NGC 7727, mae wedi dod yn endid cywrain a di-siâp, yn amddifad o'r breichiau troellog adnabyddadwy a ddiffiniodd yn flaenorol ei galaethau cyfansoddol.

Mae delweddau a gafwyd trwy Gemini Multi-Object Spectrograph (GMOS) telesgop Gemini South yn arddangos y cythrwfl cosmig yn NGC 7727 yn fyw. Ar ben hynny, mae'r alaeth yn arddangos rhanbarthau gwasgaredig o ffurfiant sêr dwys, a elwir yn “ranbarthau starburst,” sy'n digwydd pan fydd galaethau llawn nwy yn gwrthdaro, gan arwain at greu sêr newydd.

Wrth i NGC 7727 esblygu ac wrth i ffurfiant sêr leihau, bydd yn cymryd yn raddol ffurf galaeth eliptig sy'n cael ei phoblogi gan sêr hŷn. Bydd ei graidd yn gartref i un twll du anferth, gyda màs sy'n cyfateb i 160.3 gwaith yn fwy na'n haul. Mae'r darganfyddiad unigryw hwn nid yn unig yn rhoi mewnwelediad hollbwysig i ganlyniadau uno galactig ond hefyd yn tanlinellu cymhlethdod ac amrywiaeth y dirwedd gosmig o'n cwmpas.

Cwestiynau Cyffredin

1. Beth yw tyllau du supermassive?

Mae tyllau duon anferthol yn wrthrychau nefol enfawr iawn sy'n byw yng nghanol galaethau. Maen nhw'n sylweddol fwy na thyllau duon serol a gall fod ganddyn nhw filiynau neu hyd yn oed biliynau o weithiau mwy na'n haul ni.

2. Sut mae tyllau du yn uno?

Mae tyllau du yn uno trwy allyriad tonnau disgyrchiant, sy'n achosi iddynt ddod yn nes at ei gilydd yn raddol. Dros amser, mae eu orbitau'n dadfeilio, gan arwain at wrthdrawiad ac uno dilynol.

3. Beth sy'n digwydd yn ystod gwrthdrawiad galactig?

Yn ystod gwrthdrawiad rhwng dwy alaeth, mae grymoedd disgyrchiant y tyllau du o fewn pob galaeth yn amharu ar strwythurau'r galaethau. Mae sêr a llwch yn cael eu taflu i ffwrdd o'u safleoedd gwreiddiol, gan arwain at drawsnewid siapiau'r galaethau.

4. Beth yw rhanbarth starburst?

Mae rhanbarthau Starburst yn ardaloedd o fewn galaethau lle mae sêr yn ffurfio'n ddwys. Mae'r ffenomen hon yn aml yn cael ei sbarduno gan wrthdrawiad galaethau llawn nwy, sy'n arwain at y mewnlifiad o nwy trwchus a llwch sy'n angenrheidiol ar gyfer ffurfio sêr newydd.

5. Beth fydd yn digwydd i NGC 7727 yn y dyfodol?

Dros amser, bydd NGC 7727 yn cael ei drawsnewid ymhellach. Wrth i ffurfiant sêr ymsuddo, bydd yr alaeth yn cymryd siâp galaeth eliptig a bydd yn cael ei dominyddu gan sêr hŷn. Bydd yn cadw un twll du anferth wrth ei graidd.