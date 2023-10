Darganfyddiad Rhyfeddol: Gollyngiad Heliwm o Graidd y Ddaear wedi'i Gadarnhau gan Greigiau Volcanig Canada

By

Mae gwyddonwyr wedi gwneud darganfyddiad arloesol ar Ynys Baffin Canada, gan ddatgelu swm syfrdanol o ffurf anghyffredin o heliwm, a elwir yn heliwm-3, mewn creigiau folcanig. Mae'r canfyddiad hwn yn cynnig tystiolaeth gymhellol bod y nwy bonheddig anodd dod i ben wedi bod yn llifo'n raddol o graidd y Ddaear ers miloedd o flynyddoedd. Yn rhyfeddol, canfu'r tîm ymchwil hefyd bresenoldeb heliwm-4 o fewn yr un samplau o graig.

Mae heliwm-3 a heliwm-4 yn ddau isotop o'r elfen heliwm, sy'n cael eu gwahaniaethu gan nifer y niwtronau yn eu niwclysau atomig. Er bod heliwm-4 yn gymharol doreithiog ar y Ddaear ac yn cael ei ddefnyddio'n gyffredin mewn amrywiol gymwysiadau, mae heliwm-3 yn eithriadol o brin, sy'n ffurfio ffracsiwn bychan yn unig o gronfeydd heliwm y Ddaear.

Mae'r canfyddiadau rhyfeddol hyn yn herio damcaniaethau blaenorol ynghylch sut mae heliwm-3 yn cael ei greu a'i ddosbarthu ar ein planed. Roedd gwyddonwyr wedi credu ers tro mai'r haul oedd prif ffynhonnell heliwm-3 ar y Ddaear, a chredir ei fod yn brin yng nghraidd y blaned. Fodd bynnag, mae darganfod heliwm-3 sylweddol o fewn creigiau folcanig Ynys Baffin yn awgrymu bod proses amgen ar waith.

Trwy astudio cyfansoddiad isotopig unigryw heliwm o fewn y creigiau hynafol hyn, gall gwyddonwyr gael mewnwelediad gwerthfawr i ddeinameg craidd y Ddaear a'i effaith bosibl ar brosesau daearegol. Mae'r gollyngiad graddol o heliwm-3 o'r craidd nid yn unig yn amlygu cymhlethdod strwythur mewnol ein planed ond hefyd yn cynnig ffenestr werthfawr i ymchwilwyr i ddeall y grymoedd sylfaenol sydd wedi siapio ein planed dros filoedd o flynyddoedd.

Cwestiynau Cyffredin:

C: Beth yw heliwm-3?

A: Mae heliwm-3 yn isotop prin, anymbelydrol o heliwm gyda dau broton ac un niwtron yn ei gnewyllyn atomig.

C: Beth yw heliwm-4?

A: Heliwm-4 yw'r isotop mwyaf helaeth a sefydlog o heliwm, sy'n cynnwys dau broton a dau niwtron yn ei gnewyllyn atomig.

C: Pam mae darganfod heliwm-3 mewn creigiau folcanig yn arwyddocaol?

A: Mae presenoldeb heliwm-3 mewn creigiau folcanig yn cefnogi'r ddamcaniaeth bod yr elfen brin hon yn gollwng o graidd y Ddaear, gan herio damcaniaethau blaenorol am ei ddosbarthiad a'i darddiad ar ein planed.

C: Beth all astudio heliwm-3 mewn creigiau folcanig ei ddatgelu?

A: Gall astudio cyfansoddiad isotopig heliwm mewn creigiau folcanig roi mewnwelediad hollbwysig i ddeinameg craidd y Ddaear a'i ddylanwad ar brosesau daearegol. Mae'n helpu gwyddonwyr i ddeall yn well y grymoedd sydd wedi siapio ein planed dros amser.