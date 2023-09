Gliese Exoplanet Oddball Ultra-Dense 367 b

Mae darganfod allblanedau wedi dyfnhau ein dealltwriaeth o'r bydysawd ac wedi herio ein damcaniaethau presennol am ffurfiant planedol. Ymhlith yr allblanedau niferus sydd wedi'u catalogio, mae Gliese 367 b, a elwir hefyd yn Tahay, yn sefyll allan fel oddball. Fe'i dosbarthir fel planed Cyfnod Byr iawn (USP) oherwydd ei chyfnod orbitol hynod fyr o ddim ond 7.7 awr. Yr hyn sy'n gwneud Gliese 367 b hyd yn oed yn fwy diddorol yw ei gyfansoddiad hynod drwchus, gyda dwysedd bron ddwywaith yn fwy na'r Ddaear.

Mae Elisa Goffo, prif awdur astudiaeth ddiweddar a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Turin, yn cymharu Gliese 367 b â phlaned debyg i'r Ddaear gyda'i mantell greigiog wedi'i thynnu i ffwrdd. Mae hyn yn awgrymu bod y blaned yn cynnwys haearn yn bennaf. Mae'r ymchwil, o'r enw “Cwmni ar gyfer Is-ddaear Dwysedd Uchel-Uchel, Cyfnod Byr Iawn GJ 367 b: Darganfod Dwy Blaned Màs Isel Ychwanegol ar 11.5 a 34 Diwrnod,” nid yn unig yn mireinio mesuriadau màs Gliese 367 b a radiws ond mae hefyd yn datgelu presenoldeb dwy blaned brawd neu chwaer.

Darganfuwyd Gliese 367 b gan ddefnyddio data o Loeren Transiting Exoplanet Survey (TESS) yn 2021. Fodd bynnag, defnyddiodd yr astudiaeth ddiweddar sbectrograff Chwiliwr Planedau Cyflymder Radial Uchel (HARPS) yn Arsyllfa De Ewrop i gael mesuriadau mwy manwl gywir. . Canfu'r ymchwilwyr fod gan Gliese 367 b radiws o 70 y cant o'r Ddaear a màs o 63 y cant o'r Ddaear, sy'n ei gwneud ddwywaith mor drwchus â'n planed.

Mae dwysedd anarferol Gliese 367 b yn awgrymu ei fod yn debygol o fod yn graidd i blaned a oedd unwaith yn fwy, ar ôl colli ei mantell greigiog trwy ddigwyddiad trychinebus neu wrthdrawiadau â phrotoplanedau eraill yn ystod ei ffurfio. Posibilrwydd arall yw mai Gliese 367 b yw gweddill cawr nwy a ymfudodd yn agos at ei seren, gan arwain at dynnu ei atmosffer i ffwrdd.

Datgelodd yr astudiaeth hefyd fodolaeth dwy blaned ychwanegol yn y system, Gliese 367 c a d, sy'n cefnogi ymhellach y syniad bod planedau Ultrashort Period i'w cael yn aml mewn systemau â phlanedau lluosog. Mae gan y planedau cydymaith hyn, er eu bod yn cylchdroi yn agos at y seren fel Gliese 367 b, fasau is. Mae presenoldeb y planedau brodyr a chwiorydd yn rhoi cliwiau pwysig ar gyfer deall proses ffurfio Gliese 367 b.

Mae’r ymchwil a wneir gan Goffo a’i chydweithwyr yn cyfrannu at ein gwybodaeth am allblanedau a’r ystod amrywiol o gyfansoddiadau planedol a geir yn y bydysawd. Mae gan ganfyddiadau'r astudiaeth hon oblygiadau i'n dealltwriaeth o ffurfiant planedol a'r senarios ffurfiant posibl a arweiniodd at y blaned oddball hynod drwchus Gliese 367 b.

Ffynonellau:

- “Cwmni ar gyfer yr Is-ddaear Dwysedd Uchel-Uchel, Cyfnod Byr Iawn GJ 367 b: Darganfod Dwy Blaned Màs Isel Ychwanegol yn 11.5 a 34 Diwrnod.”

- Elisa Goffo, Prifysgol Turin