Archwiliwyd Dylanwad Deinameg Serol ar Arferion Galaethol

Mae astudiaethau diweddar ar esblygiad galaethau wedi taflu goleuni ar bwysigrwydd ystyried deinameg serol wrth archwilio cyfanrwydd galaethol. Mewn model efelychiad N-corff o’r Llwybr Llaethog, mae ymchwilwyr wedi ymchwilio i esblygiad seciwlar orbitau serol a’i effaith ar y priodweddau sy’n berthnasol i gyfaneddiad.

Mae'r efelychiad, sy'n ymestyn dros 10 biliwn o flynyddoedd, yn nodi na ellir diystyru mudo rheiddiol o gydrannau serol, hyd yn oed mewn model axisymmetric cymharol syml gyda lefelau cymedrol o wresogi deinamig. O ganlyniad, mae trylediad y gydran serol tuag at gyrion yr alaeth yn chwarae rhan wrth boblogi'r rhanbarthau hyn â systemau cyfanheddol.

Yn ddiddorol, nid yw'r amgylchedd cyfanheddol wedi'i gyfyngu i ranbarthau y tu hwnt i radiws galaethol yr Haul yn unig. Mae cyfarfyddiadau agos rhwng sêr yn digwydd ond nid ydynt yn diraddio'n sylweddol y potensial ar gyfer bywoliaeth. Mae sêr sy'n trawsnewid o orbitau nad ydynt yn gylchol i orbitau sefydlog bron yn gylchol yn tueddu i fudo allan ac ymgartrefu o fewn cymdogaeth solar eang.

Mae'r ymchwil hefyd yn tynnu sylw at arwyddocâd cymysgu rheiddiol, yn enwedig yn y rhanbarth sy'n rhychwantu tua 3 i 12 kiloparsecs o'r ganolfan galaethol. Mae'r cymysgedd hwn yn cymylu ffiniau confensiynol y Parth Preswyl Galactig, y credir bod y rhanbarth yn cynnal systemau cyfanheddol. Mae'r boblogaeth sefydlog o sêr yng nghymdogaeth Solar yn deillio o'r parth cymysgu rheiddiol hwn, gyda mwyafrif yn tarddu o ranbarthau mewnol yr alaeth.

Wrth i ni feddwl am breswyliad cysawd yr Haul yng nghyd-destun y Llwybr Llaethog, daw'n amlwg y gellir ystyried ein cymdogaeth gosmig yn nodweddiadol. Ymfudodd cysawd yr Haul allan o ranbarthau mewnol y Ddisg, sy'n gyfoethog mewn meteledd, ac ar hyn o bryd mae'n cynnal orbit crwn. O ganlyniad, ni ellir pennu ffiniau'r Parth Preswyl Galactig yn sydyn am gyfnod penodol oherwydd bod cydrannau serol yn cymysgu ac yn mudo'n barhaus.

Cwestiynau Cyffredin:

C: Beth yw'r Parth Preswyl Galactig?

A: Mae'r Parth Preswyl Galactig yn cyfeirio at y rhanbarth o fewn galaeth lle mae amodau'n addas ar gyfer ymddangosiad a chynhaliaeth bywyd.

C: Beth yw cymysgu rheiddiol?

A: Cymysgu rheiddiol yw'r broses lle mae cydrannau serol, fel sêr, yn mudo i mewn neu allan o'u safleoedd gwreiddiol o fewn galaeth.

C: Sut mae cyfarfyddiadau serol agos yn effeithio ar y gallu i fyw?

A: Gall cyfarfyddiadau serol agos ddylanwadu ar breswyliad ond ni ddisgwylir iddynt ei ddiraddio'n sylweddol. Gall y cyfarfyddiadau hyn ddigwydd rhwng sêr yn agos at ei gilydd ond nid ydynt o reidrwydd yn tarfu ar amodau ffafriol bywyd.