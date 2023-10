Maint y llwch yn yr awyr yn cynyddu, y Cenhedloedd Unedig yn galw am fwy o ymchwil ar stormydd tywod a newid hinsawdd

By

Mae'r Cenhedloedd Unedig wedi nodi cynnydd yn y llwch yn aer y byd yn 2022. Mae'r cynnydd yn cael ei briodoli i allyriadau cynyddol o wahanol ranbarthau gan gynnwys gorllewin-canolbarth Affrica, Penrhyn Arabia, Llwyfandir Iran, a gogledd-orllewin Tsieina. Mae Sefydliad Meteorolegol y Byd y Cenhedloedd Unedig (WMO) wedi galw am fwy o ymchwil i sut y gall newid yn yr hinsawdd waethygu ardaloedd lle mae stormydd tywod.

Yn ôl Bwletin Llwch yn yr Awyr y WMO, mae gweithgareddau dynol megis tymheredd uwch, sychder, anweddiad uwch, a rheolaeth wael o dir yn cyfrannu at stormydd tywod a llwch. Mae'r gweithgareddau hyn yn lleihau lleithder y pridd, gan greu amodau ffafriol ar gyfer ffurfio stormydd tywod a llwch.

Mae adroddiad blynyddol WMO yn archwilio amlder a pheryglon stormydd llwch a'u heffaith ar gymdeithas. Mae'n datgelu bod cyfartaledd byd-eang y crynodiadau arwyneb llwch cymedrig blynyddol yn 2022 ychydig yn uwch na 2021. Y llynedd, y ffigur oedd 13.8 microgram y metr ciwbig, tra yn 2021, roedd yn 13.5 microgram y metr ciwbig.

Mae'r adroddiad yn amlygu bod tua 2,000 miliwn tunnell o lwch yn mynd i mewn i'r atmosffer bob blwyddyn, gan effeithio ar ansawdd aer a thywyllu awyr mewn rhanbarthau filoedd o gilometrau i ffwrdd. Mae'r stormydd llwch hyn yn cael effaith sylweddol ar economïau, ecosystemau, tywydd a hinsawdd. Er bod rhywfaint o lwch yn ddigwyddiad naturiol, mae cyfran sylweddol yn ganlyniad i reolaeth wael o ddŵr a thir.

Yn nodedig, roedd y bwletin yn manylu ar dri digwyddiad mawr yn 2022. Ym mis Mawrth, cafwyd achos eithriadol o lwch o ogledd Affrica dros Sbaen a Phortiwgal, gyda gwerthoedd brig yr awr yn fwy na 3,500 microgram y metr ciwbig, yn llawer uwch na therfyn dyddiol yr Undeb Ewropeaidd o 50 microgram. Ym mis Mai, profodd y Dwyrain Canol a dwyrain yr Unol Daleithiau stormydd llwch difrifol, gan effeithio ar welededd a thiroedd amaethyddol.

Mae pennaeth WMO, Petteri Taalas, yn tynnu sylw at effeithiau andwyol stormydd tywod a llwch ar iechyd, cludiant ac amaethyddiaeth, gan bwysleisio'r angen am ymchwil bellach i'r berthynas rhwng stormydd llwch a newid yn yr hinsawdd, sy'n parhau i fod yn gymharol heb ei harchwilio. Mae'r WMO yn galw am weithredu systemau rhybudd cynnar trychinebau tywydd ledled y byd ac integreiddio sgiliau rhagweld stormydd llwch a gwasanaethau rhybuddio i liniaru effeithiau newid yn yr hinsawdd sy'n gwaethygu.

Ffynonellau:

– Sefydliad Meteorolegol y Byd y Cenhedloedd Unedig (WMO)

– Bwletin Llwch yn yr Awyr WMO