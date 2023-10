Tri Dyn Yn Eisiau Am Fwydo Cwrw Grym i Python Gwarchodedig yn Ne Affrica

Mae digwyddiad cythryblus yn Ne Affrica wedi gadael awdurdodau’n chwilio am dri dyn yr honnir iddynt orfodi python gwarchodedig â lager. Mae'r digwyddiad, a ddigwyddodd mewn lleoliad nas datgelwyd, wedi tanio dicter ymhlith gweithredwyr hawliau anifeiliaid a chadwraethwyr.

Yn ôl arbenigwyr, mae'r weithred o orfodi-bwydo'r python gyda chwrw nid yn unig yn greulon ond hefyd yn hynod niweidiol i iechyd yr ymlusgiaid. Mae'n hysbys bod Lager, sy'n ddiod alcoholig, yn cynnwys llawer iawn o ethanol. Pan gaiff ei fwyta gan anifeiliaid, yn enwedig y rhai nad ydynt yn gyfarwydd ag ef, gall ethanol achosi difrod mewnol difrifol, gan arwain yn aml at fethiant organau a marwolaeth.

Mae'r python sy'n gysylltiedig â'r digwyddiad hwn yn rhywogaeth a warchodir, sy'n golygu ei bod yn anghyfreithlon i'w niweidio neu ymyrryd ag ef mewn unrhyw ffordd, gan gynnwys gorfodi ei fwydo alcohol. Mae'r rhywogaeth hon o neidr yn chwarae rhan hanfodol yn yr ecosystem, gan gynnal y cydbwysedd trwy reoli poblogaethau cnofilod.

Mae awdurdodau De Affrica yn cymryd y mater hwn o ddifrif ac yn mynd ati i chwilio am y tri unigolyn sy'n gyfrifol. Mae sefydliadau lles anifeiliaid yn annog unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiad i ddod ymlaen a chynorthwyo gyda'r ymchwiliad.

Mae'n bwysig codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd parchu a gwarchod bywyd gwyllt. Mae'r digwyddiad hwn yn ein hatgoffa o'r angen am reoliadau llymach a chosbau llymach i'r rhai sy'n cymryd rhan mewn gweithredoedd creulon o'r fath tuag at anifeiliaid.

I gloi, mae bwydo lager trwy rym i python gwarchodedig yn Ne Affrica wedi dychryn a chythruddo llawer. Mae effeithiau niweidiol alcohol ar anifeiliaid, ynghyd â statws gwarchodedig y neidr, yn amlygu'r angen am fwy o addysg a gorfodi'r cyfreithiau sy'n ymwneud â lles anifeiliaid.

Diffiniadau:

- Python: Neidr fawr nad yw'n wenwynig a ddarganfuwyd yn Affrica, Asia ac Awstralia.

- Lager: Math o gwrw sy'n cael ei eplesu'n oer ac yn heneiddio.

Ffynonellau:

– Yr erthygl wreiddiol gan Jamie Pyatt, a gyhoeddwyd ar 20 Hydref 2023.