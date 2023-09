Trouble Dwbl: Darganfod Ail Tocsin a Gynhyrchwyd gan y Bacteriwm 'Eagle Killer'

By

Mae tîm ymchwil dan arweiniad Prifysgol Martin Luther Halle-Wittenberg a Freie Universität Berlin wedi darganfod ail docsin a gynhyrchwyd gan y cyanobacterium Aetokthonos hydrillicola. Mae'r bacteriwm hwn yn enwog am fod yn anodd ei drin ac mae'n cynhyrchu dau wenwyn, sy'n brin ymhlith cyanobacteria. Ddwy flynedd yn ôl, darganfu'r tîm fod y tocsin cyntaf o'r bacteriwm hwn yn gyfrifol am afiechyd sy'n achosi tyllau yn ymennydd eryrod moel yn UDA.

Yn eu hymchwil diweddaraf, nododd Markus Schwark o Brifysgol Martin Luther Halle-Wittenberg yr ail docsin. Mae'r tocsin hwn, o'r enw “aetokthonostatin,” yn debyg yn strwythurol i docsinau a geir mewn cyanobacteria morol sy'n cael eu defnyddio ar hyn o bryd mewn cyffuriau trin canser. Gallai darganfod yr ail docsin hwn arwain at ddatblygu cyffuriau newydd i frwydro yn erbyn canser.

Mae bodolaeth y tocsin hwn wedi'i amau ​​ers peth amser. Dangosodd ymchwiliadau blaenorol fod echdyniad o A. hydrillicola yn wenwynig iawn i gelloedd, hyd yn oed yn absenoldeb y tocsin a nodwyd yn flaenorol. Datgelodd archwiliadau pellach fod yn rhaid bod A. hydrillicola yn cynhyrchu tocsin cryf iawn arall.

Jan Mareš a'i dîm o Academi y Gwyddorau Tsiec a benderfynodd y genynnau sy'n gyfrifol am synthesis y moleciwl gwenwynig newydd. Mae'r ymchwilwyr yn argymell monitro dyfroedd sy'n bwydo'r rhwydwaith dŵr yfed, gan fod A. hydrillicola yn ffynnu mewn llynnoedd ac afonydd America. Bydd y monitro hwn yn helpu i osgoi risgiau posibl i iechyd pobl.

Mae'r astudiaeth, a gyhoeddwyd yn Nhrafodion yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol, yn taflu goleuni ar briodweddau hynod ddiddorol a pheryglus A. hydrillicola. Gydag ymchwil bellach, mae gwyddonwyr yn gobeithio darganfod mwy am y tocsinau hyn ac o bosibl harneisio eu pŵer at ddibenion meddyginiaethol.

– Markus Schwark et al, Mwy na lladd eryr yn unig: Mae’r cyanobacterium dŵr croyw Aetokthonos hydrillicola yn cynhyrchu deilliadau dolastatin hynod wenwynig, Trafodion yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol (2023). DOI: 10.1073/pnas.2219230120