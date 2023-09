Eclipse Cyfanswm Annular Solar 2023: Digwyddiad Nefol ysblennydd

Bydd yr eclips solar cyfanrifol ar Hydref 14, 2023, yn olygfa ryfeddol i'r rhai yng ngogledd-orllewin yr Unol Daleithiau, Mecsico, Canolbarth America, a De America. Mae'r digwyddiad nefol hwn, a elwir yn “gylch tân,” yn digwydd pan fydd y Lleuad yn mynd rhwng y Ddaear a'r Haul ond nid yw'n ei orchuddio'n llwyr. Yn lle hynny, mae cylch llachar o olau'r haul yn parhau i fod i'w weld o amgylch y Lleuad.

Yn ystod eclips annular, mae'r Lleuad ar ei bwynt pellaf o'r Ddaear, gan wneud iddi ymddangos yn llai na'r Haul. Mae hyn yn achosi i'r Lleuad fethu â rhwystro'r Haul yn llwyr, gan arwain at ymddangosiad tebyg i fodrwy. Daw’r term “annular” o’r gair Lladin “annulus,” sy’n golygu siâp cylch.

Er y bydd y golygfeydd gorau o'r eclips bras yn y llwybr annularity, lle bydd y “cylch o dân” yn weladwy, gall y rhai y tu allan i'r llwybr hwn fod yn dyst i eclips solar rhannol os yw'r tywydd yn caniatáu. Mae'n bwysig nodi y gall arsylwi'r eclips yn uniongyrchol heb amddiffyniad llygad priodol fod yn niweidiol, a dylid defnyddio sbectol gwylio solar wedi'u dylunio'n arbennig neu ddulliau gwylio diogel eraill bob amser.

Bydd NASA yn cynnig profiad rhithwir o'r eclips solar cyfanrifol ar ei sianel YouTube am 10:30 am CT. Mae hyn yn rhoi cyfle i'r rhai na allant fod ar lwybr yr eclips i barhau i fwynhau a dysgu o'r digwyddiad seryddol unigryw hwn.

Bydd dau eclips solar yn croesi'r Unol Daleithiau yn 2023 a 2024. Ar 14 Hydref, 2023, bydd eclipse solar annular yn creu “cylch o dân” o Oregon i Texas, tra ar Ebrill 8, 2024, bydd eclips solar llwyr yn tywyllu'r awyr o Texas i Maine. Ar y ddau ddyddiad, bydd pob un o'r 48 talaith gyffiniol yn yr Unol Daleithiau yn profi eclips solar rhannol.

Mae arsylwi eclips solar yn brofiad syfrdanol, ond dylai diogelwch fod yn brif flaenoriaeth bob amser. Cofiwch amddiffyn eich llygaid gyda sbectol gwylio solar ardystiedig neu ddulliau gwylio diogel eraill. Peidiwch â cholli'r cyfle i fod yn dyst i'r digwyddiad nefol syfrdanol hwn.

