Ail Gyfraith Gwybodeg a Damcaniaeth y Bydysawd Efelychedig

Mae damcaniaeth efelychiedig y bydysawd yn awgrymu mai efelychiad cyfrifiadurol yw ein realiti mewn gwirionedd, gyda galaethau, planedau, a ffurfiau bywyd i gyd wedi'u rhaglennu'n ofalus i fodolaeth. Mae'r syniad hwn, sydd wedi cael sylw gan wyddonwyr ac athronwyr, yn cynnig mai algorithmau yn unig yw'r deddfau ffisegol sy'n llywodraethu ein bydysawd. Mae ein profiadau yn cael eu cynhyrchu gan brosesau cyfrifiannol system uwch. Er ei bod yn ddamcaniaethol, mae'r ddamcaniaeth hon wedi gwneud ei marc mewn diwylliant poblogaidd, gan ymddangos mewn ffilmiau fel The Matrix.

Gellir olrhain y cysyniad o realiti fel rhith yn ôl i Wlad Groeg hynafol, lle'r oedd athronwyr fel Plato yn ystyried y byd materol yn amlygiad neu'n rhith, gyda'r gwir realiti yn byw ym myd y meddwl a'r ysbryd. Yn y cyfnod modern, mae'r syniad hwn wedi esblygu i'r syniad bod y byd materol ac ymwybyddiaeth yn rhan o realiti efelychiedig. Mae datblygiadau diweddar mewn cyfrifiadura a thechnolegau digidol wedi hybu'r estyniad hwn o ddelfrydiaeth ymhellach, lle mae gwir natur realiti yn uwch na'r ffisegol.

O fewn y gymuned wyddonol, mae damcaniaeth efelychiedig y bydysawd wedi tanio diddordeb ac amheuaeth. Mae rhai gwyddonwyr yn cynnig os yw ein realiti yn efelychiad, efallai y bydd diffygion neu batrymau sy'n bradychu ei natur efelychiedig. Fodd bynnag, mae dod o hyd i dystiolaeth o'r anghysondebau hyn yn parhau i fod yn her, wrth i'n dealltwriaeth o gyfreithiau ffiseg barhau i esblygu. Ar hyn o bryd, nid oes fframwaith diffiniol i wahaniaethu rhwng realiti efelychiedig a realiti heb ei efelychu.

Mewn astudiaeth ddiweddar a gyhoeddwyd yn AIP Advances, cynigiodd gwyddonydd gyfraith ffiseg newydd o'r enw ail gyfraith infodynamics, sy'n cefnogi damcaniaeth efelychiedig y bydysawd. Mae’r gyfraith hon, sy’n seiliedig ar ddamcaniaeth gwybodaeth, yn nodi bod yn rhaid i “entropi gwybodaeth” digwyddiad aros yn gyson neu leihau dros amser, hyd at isafswm gwerth ar gydbwysedd. Mae'r gyfraith hon yn gwrthwynebu ail gyfraith thermodynameg, gan ei bod yn awgrymu bod entropi gwybodaeth yn lleihau dros amser tra bod entropi yn cynyddu.

Mae ail gyfraith infodynamics, yn ôl yr astudiaeth, yn ymddangos i fod yn anghenraid cosmolegol gyda goblygiadau gwyddonol eang. Gall esbonio ymddygiad gwybodaeth enetig a threigladau genetig, yn ogystal â ffenomenau mewn ffiseg atomig ac esblygiad amser data digidol. Yn fwyaf nodedig, mae'r gyfraith hon yn cynnig esboniad am oruchafiaeth cymesuredd yn y bydysawd, gan fod cyflyrau cymesuredd uchel yn cyfateb i'r entropi gwybodaeth isaf.

Mae darganfod ail gyfraith infodynamics â goblygiadau dwys i feysydd fel ymchwil genetig, bioleg esblygiadol, therapïau genetig, ffiseg, mathemateg, a chosmoleg. Mae’n awgrymu y gall ein bydysawd, gyda’i strwythurau a phrosesau cymhleth, fod yn luniad efelychiadol neu’n system gyfrifiadurol enfawr. Trwy optimeiddio cywasgu data a chynnwys gwybodaeth, byddai'r efelychiad hwn yn cadw pŵer cyfrifiannol ac yn lleihau gofynion data.

Er bod damcaniaeth y bydysawd efelychiedig yn parhau i fod yn ddamcaniaethol, mae ail gyfraith infodynamics yn darparu fframwaith gwyddonol posibl i archwilio ei dilysrwydd. Mae angen ymchwil ac arbrofi pellach i brofi a dilysu'r gyfraith hon, a allai daflu goleuni ar wir natur ein realiti.

