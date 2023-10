A yw Planedau Maint y Ddaear yn Fwy Cyffredin o Amgylch Corachod Coch? Efallai Ddim

By

Mae'r chwilio am allblanedau y gellir byw ynddynt yn aml yn canolbwyntio ar fydoedd maint y Ddaear, gan ystyried mai'r Ddaear yw'r unig blaned gyfanheddol hysbys. Roedd cyffro diweddar yn amgylchynu darganfod saith planed maint y Ddaear yn cylchdroi seren gorrach yn y system TRAPPIST-1, gan arwain at ddyfalu y gallai planedau o'r fath fod yn fwy cyffredin o amgylch corrach coch o gymharu â sêr tebyg i Haul. Fodd bynnag, mae ymchwil newydd yn awgrymu fel arall.

Dechreuodd yr helfa am allblanedau gyda thelesgop gofod Kepler NASA, a nododd bron i 5,000 o allblanedau, gyda miloedd yn rhagor yn aros am gadarnhad. Roedd canfyddiadau cychwynnol Kepler yn dangos bod allblanedau maint y Ddaear mewn parthau cyfanheddol yn fwy cyffredin o amgylch M-corrach (corrach coch). Fodd bynnag, wrth i amser fynd heibio, cododd amheuon ynghylch cywirdeb data Kepler.

Mae'r astudiaeth ddiweddar, o'r enw “Dim Tystiolaeth ar gyfer Mwy o Blanedau Maint Daear ym Mharth Preswyl Kepler's M yn erbyn FGK Stars,” a ysgrifennwyd gan Galen Bergsten o Brifysgol Arizona, yn herio'r rhagdybiaethau blaenorol. Mae'n amlygu bod darganfyddiadau dibynadwy o blanedau maint y Ddaear yn y parth cyfanheddol yn parhau i fod yn anodd dod i'r golwg, hyd yn oed ar gyfer M gorrach.

Dyluniwyd Kepler i arsylwi planedau maint y Ddaear o amgylch sêr tebyg i Haul, ond fe wnaeth methiannau mecanyddol amharu ar ei fonitro hirdymor, gan atal arolwg trylwyr. O ganlyniad, bu'n rhaid i ymchwilwyr ddibynnu ar ddata cyfyngedig Kepler i amcangyfrif presenoldeb planedau maint y Ddaear o amgylch corrach coch. Awgrymodd astudiaethau blaenorol niferoedd sylweddol o'r planedau hyn, ond mae'r ymchwil newydd yn awgrymu nad oedd canlyniadau Kepler yn gywir, gan wneud y cyfraddau digwyddiad amcangyfrifedig yn annibynadwy.

Trwy ddefnyddio llong ofod Gaia, sy'n mesur priodweddau sêr yn fanwl gywir, mae'r astudiaeth yn datgelu bod llawer o sêr Kepler yn fwy ac yn boethach nag a feddyliwyd yn flaenorol. Mae data gwell Gaia yn amlygu anghywirdeb canlyniadau Kepler ac yn tanseilio ymhellach y dybiaeth bod planedau maint y Ddaear yn fwy cyffredin o amgylch corrach coch.

Er bod yr ymchwil yn herio amcangyfrifon blaenorol, mae'n bwysig nodi bod dod o hyd i blanedau tebyg i'r Ddaear yn heriol oherwydd yr anawsterau wrth ganfod tramwyfeydd o amgylch corrach coch. Ar ben hynny, mae cynefindra planedau corrach coch yn dal i fod yn destun ansicrwydd, o ystyried y potensial ar gyfer lefelau ymbelydredd uchel ac atmosfferau ansefydlog.

Mae llawer mwy i'w ddysgu am allblanedau maint y Ddaear, gwahanol fathau o sêr, a'u parthau cyfanheddol. Wrth i ddata mwy cywir ddod ar gael ac wrth i wyddonwyr gynnal ymchwiliadau pellach, bydd ein dealltwriaeth yn parhau i ddyfnhau. Mae’r ymchwil i ganfod mynychder planedau maint y Ddaear mewn parthau cyfanheddol yn parhau, o amgylch corrach coch a sêr tebyg i Haul.

Ffynonellau:

– “Dim Tystiolaeth ar gyfer Mwy o Blanedau Maint y Ddaear ym Mharth Preswyliadwy Kepler's M yn erbyn FGK Stars” (The Astronomical Journal, arxiv.org)