Beth Sy'n Digwydd Mewn Gwirionedd i Betelgeuse: Uno Serol?

Mae Betelgeuse, y seren goch goch sy'n eistedd yn amlwg ar ysgwydd Orion yr Heliwr, wedi bod yn gwneud tonnau yn ystod y blynyddoedd diwethaf gyda'i amrywiadau sylweddol mewn goleuedd. Er bod llawer wedi dyfalu bod y newidiadau hyn yn arwydd o ffrwydrad uwchnofa sydd ar ddod, mae ymchwil newydd wedi datgelu posibilrwydd gwahanol a diddorol: uno serol.

Mae astudiaeth o'r enw “Betelgeuse fel Cyfuniad o Seren Anferth â Chydymaith” gan Sagiv Shiber o Adran Ffiseg a Seryddiaeth Prifysgol Talaith Louisiana yn plymio i'r syniad y gallai Betelgeuse fod wedi bwyta cyd-seren lai ar un adeg. Mae'r ddamcaniaeth hon yn seiliedig ar y ddealltwriaeth bod y rhan fwyaf o sêr enfawr yn bodoli o fewn systemau deuaidd ac y gall rhai brofi cyfuniadau yn ystod eu hesblygiad.

Roedd yr ymchwilwyr yn efelychu cyfuniad rhwng seren màs solar 4 llai a seren màs solar 16, yn debyg i fàs amcangyfrifedig Betelgeuse. Datgelodd yr efelychiadau hyn, wrth i'r sêr symud yn agosach a rhannu amlen gyffredin, fod y seren lai yn y pen draw wedi uno â chraidd heliwm y seren gynradd. Achosodd y broses hon gyfnewid egni orbitol a thermol, gan arwain at guriad pwerus a oedd yn ymledu trwy amlen y seren gynradd. Yn ogystal, gallai'r uno hwn fod wedi ysgogi colled màs, gan arwain at lif màs cyflym i ffwrdd o'r seren gynradd.

Mae'r dystiolaeth sy'n cefnogi'r uno serol hwn yn gorwedd yng nghyfradd cylchdroi cyflym Betelgeuse, tua 5.5 km/eiliad, o'i gymharu â 2 km/eiliad ein Haul. Mae astudiaethau blaenorol wedi dangos y gallai uno seren enfawr a chydymaith màs isel gyfrif am gyfradd cylchdroi mor uchel. Ymhellach, mae'r alldafliad deunydd, tebyg i all-lifau pegynol a welwyd mewn digwyddiadau uno, yn awgrymu y gallai uno fod wedi digwydd yng ngorffennol Betelgeuse.

Er nad yw'r astudiaeth hon yn profi'n bendant bod uno wedi digwydd, mae'n cyflwyno posibilrwydd cymhellol. Mae gan astroffisegwyr lawer i'w ddysgu o hyd am y cyfuniadau hyn a'u goblygiadau ar gyfer esblygiad serol. Mae angen dulliau ac offer gwell i ddeall y digwyddiadau hyn yn llawn, eu rôl wrth lunio'r dirwedd dros dro astroffisegol, a phriodweddau epilyddion uwchnofa.

I gloi, nid yw'r amrywiadau diweddar yng ngoleuedd Betelgeuse yn debygol o fod yn uniongyrchol gysylltiedig ag uno serol, ond mae'r syniad o Betelgeuse yn bwyta cyd-seren lai yn cynnig persbectif newydd ar yr hyn a all fod yn digwydd i'r cawr enigmatig hwn. Wrth i ni barhau i dreiddio'n ddyfnach i ffiseg uno serol, byddwn yn cael mewnwelediad gwerthfawr i esblygiad sêr enfawr a'r digwyddiadau nefol sy'n llunio ein bydysawd.

Cwestiynau Cyffredin

C: Beth yw uno serol?



A: Mae uno serol yn digwydd pan ddaw dwy seren mewn system ddeuaidd yn ddigon agos i uno â'i gilydd, gan arwain at gyfnewid ynni a cholli màs posibl.

C: A allai'r amrywiadau diweddar yng ngoleuedd Betelgeuse fod yn arwydd o uwchnofa sydd ar fin digwydd?



A: Na, mae'r amrywiadau mewn goleuedd yn fwy tebygol o gael eu priodoli i gymylau llwch a phylsiadau rheolaidd y seren yn hytrach na ffrwydrad uwchnofa sydd ar ddod.

C: Sut ymchwiliodd ymchwilwyr i'r posibilrwydd o uno ym Metelgeuse?



A: Fe wnaeth ymchwilwyr efelychu cyfuniad rhwng sêr â masau tebyg i fàs amcangyfrifedig Betelgeuse a dadansoddi'r dynameg canlyniadol a chyfnewid ynni.

C: A oes unrhyw dystiolaeth gadarn o uno yng ngorffennol Betelgeuse?



A: Er nad oes tystiolaeth uniongyrchol, mae cyfradd cylchdroi cyflym Betelgeuse a'r broses o ollwng deunydd yn gyson â'r hyn a welir yn ystod uno serol.

C: Beth yw goblygiadau uno serol yn esblygiad Betelgeuse?



A: Ni fyddai uno yng ngorffennol Betelgeuse yn torri ar draws ei esblygiad i fod yn gawr coch ond gallai gyfrannu at ei gyfradd cylchdroi cyflym a deunydd yn cael ei alldaflu trwy all-lifau pegynol.