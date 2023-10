Comed y Diafol: Ymwelydd Nefol Anferth yn Nesáu at y Ddaear

By

Yn ehangder awyr y nos, gall swyno harddwch syfrdanol cawodydd meteor a hedfan comed prin fod yn brofiad gwerth chweil i wylwyr awyr. Er y gall cawodydd meteor ddigwydd yn aml, mae ymddangosiad comedau yn brin iawn. Fodd bynnag, os oes gennych benchant am ryfeddodau nefol, nodwch eich calendrau ar gyfer y flwyddyn 2024, gan fod comed enfawr o'r enw 12P/Pons-Brooks ar fin dod yn agos at y Ddaear a fydd yn eich gadael yn syfrdanol. Wedi'i alw'n Gomed Diafol oherwydd ei siâp unigryw fel corn, mae'r gomed enfawr hon yn sylweddol fwy na Mynydd Everest.

Yn ôl adroddiad gan Live Science, ar Ebrill 21, 2024, bydd comed 12P/Pons-Brooks yn dod yn hynod o agos at y Ddaear. Gyda maint o tua 30 cilomedr, mae'r ymwelydd nefol hwn yn cynnwys cryomagma - cymysgedd o iâ, llwch a nwy. Fe ffrwydrodd y gomed yn ddiweddar ar Hydref 5 a 7, gan ddadorchuddio ei phâr nodedig o gyrn. Mae'r ffrwydrad hwn yn nodi'r ail ffrwydrad ers Gorffennaf 20, yn dilyn cyfnod segur o 69 mlynedd. Ar hyn o bryd ar ei ffordd i'r system solar fewnol, mae'r Devil Comet yn anelu at ei ddynesiad agosaf at yr haul.

Wrth agosáu, bydd y Devil Comet yn weladwy i'r llygad noeth, er y bydd defnyddio telesgop yn gwella'r olygfa. Mae'n bwysig nodi, er gwaethaf ei enw bygythiol, bod arbenigwyr yn ein sicrhau nad yw'r gomed yn fygythiad i'r Ddaear. Ar ôl dod i gysylltiad â'n planed, bydd y gomed yn parhau â'i thaith tuag at ymylon allanol cysawd yr haul, gan aros yn guddiedig o'n golwg tan y flwyddyn 2095.

Gellir credydu darganfyddiad y 12P/Pons-Brooks neu Devil Comet i'r seryddwr Jean-Louis Pons, a welodd hi gyntaf ar 12 Gorffennaf, 1812. Yn adnabyddus am ei llosgfynyddoedd iâ gweithredol, mae'r gomed hon ymhlith yr 20 comed a nodwyd i'w harddangos gweithgaredd folcanig parhaus. Mae rhai arbenigwyr hyd yn oed yn cymharu ei siâp â llong ofod eiconig y Mileniwm Falcon o gyfres ffilmiau Star Wars.

Ffynonellau:

- Gwyddoniaeth Fyw