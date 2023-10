Y Dystiolaeth Ddyfnaf o Gannu Creigresi Cwrel a Ddarganfyddwyd yng Nghefnfor India

Mae gwyddonwyr wedi gwneud darganfyddiad arloesol yng Nghefnfor India, gan ddatgelu'r dystiolaeth ddyfnaf o gannu riffiau cwrel a gofnodwyd erioed. Mae'r dystiolaeth hon, a ddarganfuwyd ar ddyfnderoedd o dros 90 metr, yn arwyddocaol gan ei bod yn datgelu difrifoldeb y difrod sy'n cael ei achosi i riffiau cwrel, sy'n hanfodol ar gyfer iechyd ecosystem y cefnfor.

Wedi'i gyhoeddi yn Nature Communications, canfu astudiaeth a gynhaliwyd gan ymchwilwyr o Brifysgol Plymouth fod ardaloedd o riffiau cwrel sydd wedi'u lleoli fwy na 90 metr o dan wyneb Cefnfor India wedi profi cannu helaeth, gyda hyd at 80 y cant o'r riffiau wedi'u heffeithio mewn rhai rhanbarthau. . Gellir priodoli'r difrod hwn i gynnydd o 30 y cant yn nhymheredd y môr yng Nghefnfor India.

Mae'r canfyddiadau syndod yn gwrth-ddweud y gred flaenorol bod cwrelau dyfnach yn gallu gwrthsefyll cynhesu cefnforoedd yn well. Mynegodd Dr. Phil Hosegood, prif ymchwilydd yr astudiaeth, ei syndod, gan nodi, “Mae creigresi ar ddyfnderoedd tebyg ledled y byd yn debygol o fod mewn perygl oherwydd newidiadau hinsoddol tebyg.”

Defnyddiodd yr ymchwilwyr robotiaid tanddwr a data eigioneg a gynhyrchwyd gan loeren yn ystod eu hastudiaeth o Ganol Cefnfor India. Yn ystod mordaith ymchwil ym mis Tachwedd 2019, gwelsant yr arwyddion cyntaf o gannu cwrel mewn riffiau dyfnach gan ddefnyddio cerbydau tanddwr a weithredir o bell gyda chamerâu. Achoswyd y cannu hwn gan ddyfnhau'r thermoclein, haen lle mae tymheredd yn newid yn gyflym gyda dyfnder, sy'n gysylltiedig â phatrymau hinsawdd rhanbarthol tebyg i El Nino, a ddwyswyd ymhellach gan yr argyfwng hinsawdd.

Er bod rhai rhannau o'r riff yr effeithiwyd arno wedi dangos arwyddion o adferiad rhwng 2020 a 2022, mae gwyddonwyr yn pwysleisio'r brys am ymdrechion monitro cynyddol yn y cefnfor dwfn. Datgelir bod cwrelau mesoffotig, y disgwylir iddynt wneud iawn am y difrod i gwrelau dŵr bas, yn agored i niwed hefyd.

Dros yr ychydig ddegawdau diwethaf, mae Cefnfor India trofannol wedi profi cynnydd sylweddol mewn cynhesu cefnfor, gyda chynnydd cyfartalog yn Nhymheredd Arwyneb y Môr (SST) o tua 1 gradd Celsius rhwng 1951 a 2015, yn ôl data llywodraeth India. Mae'r cynhesu hwn yn digwydd ar gyfradd o 0.15 gradd Celsius y degawd.

Mae'r darganfyddiad hwn yn pwysleisio'r angen am weithredu ar unwaith i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd ac amddiffyn riffiau cwrel ledled y byd. Dylid cynyddu ymdrechion monitro i ddeall maint y difrod a datblygu strategaethau cadwraeth effeithiol ar gyfer yr ecosystemau bregus hyn.

