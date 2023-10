Tystiolaeth Dyfnaf Hysbys o Gannu Creigresi Cwrel wedi'i Darganfod yng Nghefnfor India

By

Mae astudiaeth newydd a gynhaliwyd gan wyddonwyr o Brifysgol Plymouth wedi datgelu’r dystiolaeth ddyfnaf y gwyddys amdani o gannu cwrel ar riff cwrel sydd bron i 300 troedfedd o dan yr wyneb yng Nghefnfor India. Mae cannu cwrel yn digwydd pan fydd straenwyr fel newidiadau mewn tymheredd, maetholion, neu olau yn achosi cwrelau i ddiarddel yr algâu zooxanthellae sy'n byw yn eu meinwe, gan arwain at droi gwyn. Achos mwyaf cyffredin cannu cwrel yw cynhesu tymheredd y cefnfor oherwydd newid yn yr hinsawdd.

Credwyd yn flaenorol bod ecosystemau cwrel mesoffotig, sy'n byw mewn dyfroedd dyfnach ac oerach, yn cynnig lloches i riffiau dŵr bas. Fodd bynnag, canfu’r astudiaeth gysylltedd cyfyngedig rhwng yr ecosystemau hyn a chwrelau bas, gan amlygu’r angen i ddeall eu tueddiad i gynhesu cefnforoedd. Priodolwyd y digwyddiad cannu yng Nghanolbarth Cefnfor India i ddeupol Cefnfor India, a achosodd gynnydd o 30% yn nhymheredd y cefnfor a difrodi 80% o'r riffiau cwrel ar ddyfnderoedd y credir eu bod yn gallu gwrthsefyll cynhesu.

Mynegodd Dr Philip Hosegood, cyd-awdur yr astudiaeth, syndod at y canfyddiadau, gan nodi y credid bod cwrelau dyfnach yn gallu gwrthsefyll cynhesu cefnforoedd oherwydd y dyfroedd oerach y maent yn byw ynddynt. Fodd bynnag, mae'r astudiaeth hon yn dangos bod riffiau dyfnach hefyd mewn perygl oherwydd newid yn yr hinsawdd.

Cyhoeddwyd yr astudiaeth, o'r enw “Cannu cwrel mesophotic sy'n gysylltiedig â newidiadau mewn dyfnder thermoclein,” yn y cyfnodolyn Nature Communications. Mae ymchwilwyr o Brifysgol Plymouth wedi bod yn cynnal astudiaethau yng Nghanol Cefnfor India ers dros ddegawd. Yn ystod eu mordeithiau ymchwil, maent yn defnyddio cyfuniad o ddata a gynhyrchir gan loeren, monitro in situ, a robotiaid tanddwr i gasglu gwybodaeth am eigioneg a bioamrywiaeth y rhanbarth.

Darganfu'r ymchwilwyr dystiolaeth o ddifrod cwrel yn ystod mordaith ymchwil ym mis Tachwedd 2019. Roedd cerbydau tanddwr a weithredir o bell gyda chamerâu monitro yn dal delweddau o gwrelau cannu, tra nad oedd riffiau dŵr bas yn dangos unrhyw arwyddion o gannu. Datgelodd dadansoddiad pellach o ddata a gasglwyd yn ystod y fordaith, yn ogystal â gwybodaeth loeren ar dymheredd y cefnfor, fod y cannu wedi'i achosi gan ddyfnhau'r thermoclein, sydd i'w briodoli i newid yn yr hinsawdd yn ymhelaethu ar gylchredau amrywioldeb naturiol.

Mae'r astudiaeth yn amlygu pa mor agored i straen thermol yw ecosystemau cwrel mesoffotig ac mae'n pwysleisio pwysigrwydd monitro gwely'r môr dwfn. Mae adferiad cyfrannau mawr o'r riff ers y digwyddiad cannu yn dangos bod gan gwrelau mesoffotig y potensial i wella ond mae hefyd yn codi pryderon am effaith digwyddiadau cannu yn y dyfodol ar farwolaethau cwrel a cholli bioamrywiaeth.

Daeth yr ymchwilwyr i’r casgliad bod ehangu ein dealltwriaeth o effeithiau newid yn yr hinsawdd ar gwrelau dŵr dwfn yn hollbwysig, gan fod yr ecosystemau hyn yn parhau i fod heb eu hastudio’n ddigonol. Mae dylanwad cyfun El Niño a Dipole Cefnfor India yn gwaethygu'r effeithiau a deimlir yn y rhanbarth, gan bwysleisio'r angen am ymchwil pellach ac ymdrechion cadwraeth i amddiffyn y cynefinoedd hanfodol hyn.

