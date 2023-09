Mae Dirywiad Hirdymor yn Niferoedd Dugong ar y Great Barrier Reef yn Codi Pryderon

By

Mae ymchwilwyr o Brifysgol James Cook wedi bod yn cynnal arolygon awyr bob pum mlynedd ers yr 1980au i fonitro poblogaeth dugongs, rhywogaeth fregus, oddi ar arfordir Queensland. Mae'r data diweddaraf o hediadau mis Tachwedd yn cadarnhau gostyngiad clir a chyson yn y boblogaeth ar hyd tua 1200km o arfordir, o Mission Beach i Bundaberg.

Mae'r arolygon yn amcangyfrif bod colled blynyddol y porwyr glaswellt hyn sy'n byw yn y môr wedi bod tua 2.3 y cant ers 2005. Mae'r gostyngiad hwn mewn niferoedd dugong yn peri pryder arbennig i'r llywodraeth ffederal, sy'n gweithio i atal y Great Barrier Reef rhag cael ei restru fel Byd. Safle treftadaeth mewn perygl. Mae'r riff yn gartref i un o'r poblogaethau mwyaf o dugongs yn y byd, ac mae ei thiroedd bwydo morwellt yn cael eu cydnabod fel gwerth Treftadaeth y Byd.

Mae'r ymchwilydd arweiniol yng Nghanolfan Ymchwil Dŵr Trofannol ac Ecosystemau Dyfrol y brifysgol, Chris Cleguer, yn amlygu bod rhan ddeheuol y Great Barrier Reef, sy'n ymestyn o'r Sulgwyn i Bundaberg, yn peri pryder arbennig oherwydd y gostyngiad a welwyd yn y niferoedd dugong cyffredinol. Datgelodd yr arolwg hefyd mai ychydig iawn o loi yn yr ardal hon, a dim ond dau bâr o fam-loi a welwyd yn ardal Gladstone.

Dangosodd y gwaith arolwg fod y gostyngiad mwyaf yn y boblogaeth wedi digwydd ym Mae Hervey, a amcangyfrifwyd yn 5.7 y cant y flwyddyn ers 2005. Fodd bynnag, efallai bod llifogydd difrifol y llynedd wedi dylanwadu ar yr amcangyfrif hwn, a arweiniodd at golli’r rhan fwyaf o’r morwellt yn yr ardal. . Mae Dr. Cleguer yn awgrymu y gallai rhai dugongs fod wedi marw o newyn, tra bod eraill efallai wedi mudo i gynefinoedd ger Gladstone i chwilio am fwyd.

Er y gall y gostyngiad ym mhoblogaeth Bae Hervey fod yn un dros dro, mae’r astudiaeth yn tanlinellu pwysigrwydd cadw a deall cynefinoedd morwellt, yn enwedig y rhai dŵr dyfnach. Mae yna arwyddion gobeithiol bod y morwellt yn dechrau gwella, a bydd ymchwil ychwanegol wedi’i ariannu gan y llywodraeth ffederal yn cael ei gynnal y flwyddyn nesaf i fonitro’r boblogaeth ym Mae Hervey.

Mae canlyniadau'r arolwg yn dangos y brys i ddiogelu dolydd morwellt rhag bygythiadau allweddol megis ansawdd dŵr gwael a newid yn yr hinsawdd. Mae mynd i'r afael â'r bygythiadau hyn a chadw cynefinoedd hanfodol yn hanfodol ar gyfer goroesiad hir dymor dugongs ac iechyd cyffredinol y Great Barrier Reef.

