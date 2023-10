Cipolwg ar Fyd Enigmatig y Galaethau Tywyll

By

Mae mater tywyll, sylwedd dirgel a swil sy'n ffurfio rhan sylweddol o'n bydysawd, yn parhau i swyno seryddwyr. Er ei fod yn parhau i fod yn anweladwy i raddau helaeth, mae modelau gwyddonol yn awgrymu bod mater tywyll yn gyfystyr â 26% syfrdanol o'r cosmos, gan ragori ar faint o ddeunydd cyffredin y gallwn ei weld.

Wrth geisio deall cyfrinachau'r bydysawd, mae seryddwyr wedi dod ar draws galaethau y mae eu cyfansoddiad yn fater tywyll yn bennaf. Un darganfyddiad o'r fath oedd y Dragonfly 44 Ultra Diffuse Galaxy (UDG) yn 2016. Er bod ei grynswth yn debyg i'n Llwybr Llaethog, roedd diffyg sêr llachar a strwythur galaethol nodweddiadol yn awgrymu goruchafiaeth mater tywyll o fewn yr alaeth enigmatig hon.

Mae gwyddonwyr hefyd wedi dod ar draws “galaethau bron yn dywyll,” sydd ychydig yn brin o fod yn hollol dywyll. Cyfyng yw goleuedd y galaethau hyn ac maent yn cynnwys cryn dipyn o ddeunydd tywyll. Mewn datguddiad sy'n torri tir newydd, mae'n bosibl bod ymchwilwyr wedi nodi'r alaeth bron yn dywyll fwyaf hyd yma yn ddiweddar.

Wedi'i alw'n alaeth “Nube”, amcangyfrifir bod y corff nefol hwn tua 10 biliwn o flynyddoedd oed. Daeth ei ddarganfod trwy ddadansoddiad o ddata a gasglwyd gan y Prosiect Etifeddiaeth Stripe 82 IAC, a oedd yn canolbwyntio ar ranbarth penodol o'r awyr a ddelweddwyd gan Delesgop SDSS. Yr hyn sy'n gosod Nube ar wahân yw ei radiws hanner màs rhyfeddol o 22,500 o flynyddoedd golau, deirgwaith yn fwy na'r UDG cyfartalog.

Ar ben hynny, mae galaeth Nube yn arddangos lefel anhygoel o isel o allyriadau optegol, gan arwain at ddisgleirdeb arwyneb o ddim ond 26.75 mag/arcsec2. I roi hyn mewn persbectif, mae gan UDGs rheolaidd, sydd eisoes yn cael eu hystyried ymhlith y galaethau lleiaf yn y bydysawd gweladwy, ddisgleirdeb arwyneb sydd ddeg gwaith yn fwy disglair. Mewn gwirionedd, mae gwrthrychau awyr ddofn uwchlaw 22 mag/arcsec yn cael eu hystyried yn wan, gydag awyr dywyll gyfan yn mesur disgleirdeb arwyneb o 21.8 mag/arcsec.

Gyda màs serol o tua 390 miliwn gwaith yn fwy na'n Haul, mae Nube yn gwelw o'i gymharu â goleuder y Llwybr Llaethog. Fodd bynnag, mae'n bwysig nodi bod hyd yn oed UDGs nodweddiadol yn cynnwys dim ond 1% cymaint o sêr â'n galaeth gartref, gan wneud cymharu'r ddau fath o alaethau braidd yn annheg.

Mae darganfod galaeth Nube wedi tanio trafodaethau cyfareddol ymhlith gwyddonwyr ynghylch ei darddiad a'i briodweddau unigryw. A yw ei natur ryfedd yn ganlyniad i'w ffurfio, neu a ddigwyddodd rhywbeth trawsnewidiol yn ddiweddarach? Mae gan y dyfodol ragolygon cyffrous ar gyfer datrys enigma'r galaethau tywyll hyn.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml (COA)

C: Beth yw mater tywyll?

A: Mae mater tywyll yn fath o fater nad yw'n allyrru, amsugno nac yn adlewyrchu golau, gan ei wneud yn anweledig ac yn anganfyddadwy trwy ddulliau traddodiadol. Credir ei fod yn cyfrif am tua 26% o'r bydysawd.

C: Beth yw galaeth sydd bron yn dywyll?

A: Mae galaeth sydd bron yn dywyll yn cyfeirio at alaeth sy'n meddu ar oleuedd cyfyngedig ac sy'n cynnwys swm sylweddol o fater tywyll. Nid yw'r galaethau hyn yn gwbl dywyll ond maent yn agos at fodloni'r diffiniad hwnnw.

C: Sut darganfuwyd galaeth Nube?

A: Nodwyd galaeth Nube trwy ddadansoddiad o ddata o'r IAC Stripe 82 Legacy Project. Roedd y prosiect yn canolbwyntio ar ardal benodol o'r awyr a ddelweddwyd gan Delesgop SDSS.

C: Sut mae galaeth Nube yn cymharu â'r Llwybr Llaethog?

A: Mae gan alaeth Nube fàs serol tua 390 miliwn gwaith mwy na'n Haul ni, tra bod y Llwybr Llaethog tua 3,800 gwaith yn fwy anferth. Fodd bynnag, mae cymharu'r ddau yn heriol gan fod gan hyd yn oed UDGs nodweddiadol lawer llai o sêr na Llwybr Llaethog.

C: Beth mae darganfod galaethau tywyll yn ei awgrymu?

A: Mae darganfod galaethau tywyll yn codi cwestiynau diddorol am darddiad a natur cyrff nefol o'r fath. Mae gwyddonwyr wedi'u swyno gan p'un a ddaeth eu priodweddau hynod i'r amlwg yn ystod y ffurfiant neu a oeddent yn ganlyniad i ddigwyddiadau trawsnewidiol diweddarach.