Gall Mater Tywyll Dirgel Ryngweithio â Mater Normal Trwy Ffotonau Tywyll, Mae Dadansoddiad Newydd yn Awgrymu

Mae dadansoddiad diweddar a gynhaliwyd gan dîm rhyngwladol o ffisegwyr yn cynnig esboniad posibl am ddata penodol o arbrofion gwasgaru ynni uchel. Mae'r ymchwilwyr yn cynnig y gallai ffotonau tywyll, gronynnau damcaniaethol sy'n gysylltiedig â mater tywyll, fod yn gyfrifol am yr arsylwadau hyn. Mae mater tywyll, sy'n cyfrif am tua 85% o fàs y bydysawd, yn cael ei enw oherwydd nad yw'n rhyngweithio ag ymbelydredd electromagnetig.

Mae ffotonau tywyll yn rhan o'r sector tywyll, yn rhan ddamcaniaethol o'r bydysawd lle mae mater tywyll yn byw. Mae'n bosibl bod y gronynnau hyn yn cydblethu'n wan â mater cyffredin trwy gymysgu boson medrydd, a elwir yn ffoton tywyll. Gallai'r cyplu hwn roi cipolwg ar natur mater tywyll a'i ryngweithio â gweddill y bydysawd.

Arweiniwyd y dadansoddiad gan Nicholas Hunt-Smith a'i gydweithwyr ym Mhrifysgol Adelaide, Awstralia, ac fe'i cyhoeddwyd yn y Journal of High Energy Physics. Yn eu hastudiaeth, perfformiodd yr ymchwilwyr ddadansoddiad cromodynameg cwantwm byd-eang o ddata gwasgariad ynni uchel o fewn fframwaith Momentwm Angular Lab Jefferson.

Mae'r canlyniadau'n dangos bod model sy'n cynnwys ffoton tywyll yn cael ei ffafrio dros ddamcaniaeth y Model Safonol sy'n cystadlu. Mae arwyddocâd y dewis hwn yn cael ei fesur ar 6.5 gwyriad safonol. Canolbwyntiodd y dadansoddiad ar arbrofion gwasgariad anelastig dwfn, sy'n cynnwys chwiliwr egni uchel yn rhyngweithio â phroton, gan arwain at bennu dosbarthiad momentwm cwarciau o fewn y proton.

Er bod yr astudiaeth wedi cael ei hystyried yn “bryfoclyd” gan y ffisegydd damcaniaethol Tim Hobbs o Labordy Cenedlaethol Argonne, mae’n amlygu’r angen am ymchwil bellach a meintioli ansicrwydd yn well. Gallai arbrofion eraill, megis arbrofion electron-positron, hefyd ddarparu mewnwelediad gwerthfawr i fodolaeth ffotonau tywyll.

Mae'r dadansoddiad hwn yn agor cyfleoedd newydd ar gyfer astudio mater tywyll a thaflu goleuni ar ei natur ddirgel. Trwy ymchwilio ymhellach i briodweddau a rhyngweithiadau ffotonau tywyll, mae gwyddonwyr yn gobeithio cael gwell dealltwriaeth o rôl mater tywyll yn y bydysawd.

