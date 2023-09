Mae NASA yn rhybuddio y gallai Asteroid Bennu daro'r Ddaear o bosibl

Mae NASA wedi datgan yn ddiweddar bod gan yr asteroid Bennu, sydd wedi bod yn cael ei arsylwi am y 25 mlynedd diwethaf, y posibilrwydd o wrthdaro â'r Ddaear yn y dyfodol. Canfuwyd Bennu, asteroid peryglus hysbys, gyntaf ym 1999, ac mae gwyddonwyr yn rhagweld y gallai wrthdaro â'n planed erbyn mis Medi 2182, yn ôl tîm gwyddoniaeth OSIRIS-REx.

Yn ôl astudiaeth a gyhoeddwyd yn ScienceDirect, mae gan Bennu orbit chwe blynedd o amgylch y Ddaear ac mae eisoes wedi cael tri chyfarfyddiad agos â'n planed yn 1999, 2005, a 2011. Mae gwyddonwyr yn amcangyfrif y siawns o effaith yn 1 mewn 2,700, sy'n cyfateb i tebygolrwydd o tua 0.037%.

Nod cenhadaeth OSIRIS-REx, a lansiwyd gan NASA ar Fedi 8, 2016, yw astudio Bennu yn fanwl. Ym mis Hydref 2020, llwyddodd y genhadaeth i gyffwrdd ag wyneb yr asteroid, casglu sampl, a gadael ei wyneb. Disgwylir i'r sampl hwn roi mewnwelediadau hanfodol i gysawd yr haul ac ail-lunio ein dealltwriaeth o'i darddiad.

Pwysleisiodd yr astroffisegydd Hakeem Oluyesi, wrth siarad ag ABC News, arwyddocâd cenhadaeth OSIRIS-REx, gan nodi y bydd yn datgelu gwybodaeth hanfodol am gysawd yr haul cynnar. Soniodd hefyd am y posibilrwydd o ddod o hyd i foleciwlau biolegol neu ragflaenol am oes o fewn y samplau a gasglwyd.

Pe bai'r asteroid Bennu yn gwrthdaro â'r Ddaear, byddai'r effaith yn rhyddhau amcangyfrif o 1,200 megaton o ynni, sy'n cyfateb i 24 gwaith pŵer yr arf niwclear mwyaf pwerus o waith dyn, fel yr adroddwyd gan ABC News.

I gloi, mae rhybuddion NASA am asteroid Bennu a allai wrthdaro â'r Ddaear yn tynnu sylw at bwysigrwydd teithiau gwyddonol parhaus, fel OSIRIS-REx, sy'n ceisio dyfnhau ein dealltwriaeth o'r gwrthrychau nefol hyn ac asesu'r risgiau posibl y gallent eu hachosi i'n planed.

