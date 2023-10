Archwilio Dirgelion Enfawr y Bydysawd

Croeso i The Daily Telescope, lle rydym yn eich gwahodd i gychwyn ar daith trwy ryfeddodau cyfareddol y bydysawd. Mewn byd sy’n aml yn cael ei gysgodi gan dywyllwch ac wedi’i orlifo gan ffugwyddoniaeth, ein nod yw taflu goleuni ar ryfeddodau gwirioneddol gofod.

Heddiw, rydym yn mentro 2,000 o flynyddoedd golau i ffwrdd o'n planed Ddaear, gan fentro'n ddwfn i'n Galaeth Llwybr Llaethog ein hunain, sy'n ymestyn dros 105,000 o flynyddoedd golau syfrdanol o un pen i'r llall.

Wedi'i chipio gan y talentog Ryan Génier, mae delwedd heddiw yn datgelu dau wrthrych nefol rhyfeddol. Y prif bresenoldeb yn y ffrâm yw Nebula'r Ystlumod Hedfan, casgliad aruthrol o nwy hydrogen, sy'n creu lliw cochlyd cyfareddol. Yn swatio wrth ei ymyl mae'r Nifwl Squid, wedi'i addurno â llewyrch glas hudolus - arwydd chwedlonol o ocsigen wedi'i ïoneiddio ddwywaith. Mae'r ffenomen gosmig hon yn dynodi bodolaeth seren màs isel sy'n agosáu at gamau olaf ei chylch bywyd serol.

Yn ddiddorol, mae'r Squid Nebula yn ddarganfyddiad cymharol ddiweddar, a ddatgelwyd gan yr astroffotograffydd Ffrengig Nicolas Outters yn 2011. Mae sgiliau eithriadol Génier wedi caniatáu cipolwg manwl ar y rhyfeddod cosmig hwn, a gipiwyd yn union o gysur ei iard gefn ei hun yn Kitchener, Ontario. Er gwaethaf yr anawsterau cynhenid ​​​​a achosir gan y llygredd golau sy'n bresennol yn ei ardal, mae Génier yn arddangos yn arbenigol gymhlethdodau'r rhyfeddodau nefol hyn, gan fireinio mewn 37 awr o'r data gorau o 50 awr gychwynnol.

Y canlyniad yn y diwedd yw golygfa wirioneddol syfrdanol, sy'n arddangos y harddwch aruthrol sydd y tu hwnt i ffiniau ein planed. Rydym yn eich gwahodd i ymgolli ym mawredd ein bydysawd, ffynnon o ddiddordeb ac archwilio diddiwedd.

Oes gennych chi astroffotograffiaeth gyfareddol eich hun yr hoffech chi ei rhannu â The Daily Telescope? Disgwyliwn yn eiddgar am eich cyfraniadau wrth i ni barhau i ddatrys dirgelion y cosmos. Estynnwch allan i ni a dweud helo heddiw!

[Ffynhonnell: Ryan Génier]

Cwestiynau Cyffredin

1. Beth yw'r Nifwl Ystlumod Hedfan?

Cwmwl enfawr o nwy hydrogen yw Nebula'r Ystlumod Hedfan sydd wedi'i leoli tua 2,000 o flynyddoedd golau i ffwrdd o'r Ddaear. Mae'n wrthrych nefol rhyfeddol o fewn ein Galaeth Llwybr Llaethog.

2. Beth yw Nebula'r Squid?

Mae'r Squid Nebula yn ffenomen gosmig hudolus arall sydd wedi'i lleoli ochr yn ochr â'r Flying Bat Nebula. Mae ei arlliw glas amlwg yn awgrymu presenoldeb ocsigen wedi'i ïoneiddio ddwywaith, sy'n dynodi dilyniant seren màs isel yn agosáu at ddiwedd ei chylch bywyd.

3. Pwy ddarganfu'r Nifwl Squid?

Darganfuwyd y Squid Nebula am y tro cyntaf gan yr astroffotograffydd Ffrengig Nicolas Outters yn 2011, gan ychwanegu at ein dealltwriaeth o ryfeddodau aruthrol ein bydysawd.

4. Sut gwnaeth Ryan Génier ddal y llun anhygoel hwn?

Cipiodd Ryan Génier, astroffotograffydd medrus, y ddelwedd syfrdanol hon o'i iard gefn ei hun yn Kitchener, Ontario. Er gwaethaf yr heriau a achosir gan lygredd golau, dewisodd Génier y 37 awr orau o ddata allan o gyfanswm o 50 awr yn ofalus iawn i ddatgelu manylion cywrain y rhyfeddodau nefol hyn.