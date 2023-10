Curiosity Rover yn Cyrraedd Gediz Vallis Ridge ar y blaned Mawrth

By

Mae crwydro Curiosity NASA wedi llwyddo i gyrraedd Gediz Vallis Ridge ar y blaned Mawrth, un o'i phrif gyrchfannau. Ffurfiwyd y grib biliynau o flynyddoedd yn ôl gan lif malurion yn cynnwys mwd a chreigiau, gan ddarparu mewnwelediad gwerthfawr i orffennol y blaned pan oedd dŵr hylif yn dal i fodoli ar ei wyneb. Bu ymdrechion blaenorol i gyrraedd y gefnen yn aflwyddiannus oherwydd rhwystrau megis creigiau miniog a llethrau serth. Fodd bynnag, ar Awst 14, 2023, cyrhaeddodd Curiosity ei gyrchfan o'r diwedd.

Mynegodd gwyddonydd prosiect Curiosity, Ashwin Vasavada, ei gyffro ynghylch y gamp, gan nodi, “Mae'n wefr gallu estyn allan a chyffwrdd â chreigiau a gludwyd o lefydd uchel ar Fynydd Sharp na fyddwn byth yn gallu ymweld â nhw gyda Curiosity. ” Ffurfiodd y gefnen yn ystod un o gyfnodau gwlyb olaf y blaned Mawrth, lle'r oedd llaid yn llifo i lawr llethrau'r mynydd, gan gludo creigiau a chlogfeini o wahanol feintiau.

Wrth i Curiosity esgyn Mynydd Sharp, mae'r dirwedd yn newid, gan adlewyrchu'r amodau esblygol o'r cyfnod pan oedd crater Gale yn llyn i'w gyflwr sych presennol. Mae Gediz Vallis Ridge yn un o'r nodweddion daearegol ieuengaf y bydd Curiosity yn dod ar eu traws yn ystod ei daith. Mae hefyd yn arwyddocaol oherwydd ei fod yn caniatáu i wyddonwyr astudio creigiau o ddrychiadau uwch na all y crwydro eu cyrraedd.

Mae'r gefnen o ddiddordeb arbennig oherwydd ei bod yn cynnwys olion llifoedd mwd hynafol, sy'n darparu gwybodaeth werthfawr am weithgaredd dŵr y gorffennol yn crater Gale. Mae'r creigiau a geir yn y rhanbarth hwn yn ymddangos yn dywyll ac allan o le o'u cymharu â'r dirwedd o amgylch, gan eu bod yn tarddu o uwch i fyny ar Mount Sharp. Mae gwyddonwyr yn gobeithio deall y digwyddiadau daearegol hyn yn well ar y blaned Mawrth a'r Ddaear.

Treuliodd Curiosity 11 diwrnod yn archwilio Gediz Vallis Ridge, gan gipio 136 o ddelweddau a gafodd eu cyfuno i greu golygfa banoramig. Mae taith y crwydro i fyny'r mynydd wedi datgelu cliwiau am hanes dyfrllyd hynafol Mars. Ers ei lanio yn crater Gale yn 2012, mae Curiosity wedi gwneud nifer o ddarganfyddiadau, gan gynnwys tystiolaeth o lynnoedd hynafol, megafloods, a phresenoldeb nitrogen ar y blaned Mawrth.

Diffiniadau:

- Crater Gale: Crater effaith ar y blaned Mawrth lle mae Curiosity rover wedi bod yn archwilio Mynydd Sharp ers 2014.

– Llif malurion: Term daearegol sy'n cyfeirio at symudiad creigiau a gwaddod sy'n dirlawn mewn dŵr i lawr yr allt.

– Sol: Diwrnod Marsaidd sydd ychydig yn hirach na diwrnod ar y Ddaear.

- Mastcam: System gamera ar y crwydro Curiosity a ddefnyddir i ddal delweddau o'r amgylchoedd.

Ffynonellau: NASA/ JPL-Caltech/ MSSS/ UC Berkeley