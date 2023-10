Cymryd Camau Tuag at Genhadaeth Gofod Hunangynhaliol: Tyfu Bwyd yn y Gofod

By

Mae NASA yn gweithio'n gyson ar ddatblygu teithiau i'r lleuad a'r blaned Mawrth, ond un her y maent yn ei hwynebu yw sut i gynnal aelodau'r criw â bwyd yn ystod eu harhosiadau hir yn y gofod. Ar hyn o bryd, mae gofodwyr ar yr Orsaf Ofod Ryngwladol yn dibynnu ar fwyd wedi'i becynnu ymlaen llaw sydd angen ei ailgyflenwi'n rheolaidd ac efallai na fyddant yn darparu'r maeth gorau posibl. Er mwyn mynd i'r afael â'r mater hwn, mae ymchwilwyr yn ymchwilio i'r posibilrwydd o dyfu bwyd yn ystod teithiau.

Y cam cyntaf yn yr ymchwil hwn yw nodi'r planhigion cywir i'w profi. Yn 2015, cychwynnodd NASA brosiect o'r enw “Growing Beyond Earth” mewn cydweithrediad â Gardd Fotaneg Fairchild ym Miami. Mae'r rhaglen hon yn cynnwys cannoedd o ddosbarthiadau gwyddoniaeth ysgol ganol ac uwchradd ar draws yr Unol Daleithiau yn tyfu hadau gwahanol mewn cynefin sy'n debyg i amodau'r orsaf ofod. Yna mae'r hadau sy'n ffynnu yn yr ystafelloedd dosbarth hyn yn cael eu trosglwyddo i siambr yng Nghanolfan Ofod Kennedy NASA ar gyfer profion pellach. Os ydynt yn parhau i dyfu'n dda yn yr amgylchedd microgravity hwn, cânt eu hanfon i'r orsaf ofod i'w gwerthuso ymhellach.

Yn ogystal â dewis planhigion, mae NASA wedi bod yn profi cyfleusterau a allai gynnal gerddi microgravity. Un cyfleuster o'r fath yw'r System Cynhyrchu Llysiau, a elwir hefyd yn Veggie. Mae'n siambr syml a phŵer isel sy'n gallu dal hyd at chwe ffatri. Mae'r hadau'n cael eu tyfu mewn “gobenyddion” ffabrig bach y mae aelodau'r criw yn tueddu iddynt ac yn dyfrio â llaw, yn debyg i ofalu am ardd ar y Ddaear. Mae'r gerddi hyn yn y gofod yn helpu ymchwilwyr i ddeall sut mae planhigion yn tyfu ac yn addasu mewn amodau micro-ddisgyrchiant, a pha fesurau sydd angen eu cymryd i sicrhau eu hiechyd a'u cynhyrchiant.

Trwy ddatblygu'r dechnoleg a'r technegau i dyfu bwyd yn y gofod, nod NASA yw lleihau dibyniaeth ar deithiau ailgyflenwi rheolaidd a darparu bwyd ffres, maethlon i ofodwyr am gyfnodau estynedig o amser. Mae'r ymchwil hwn nid yn unig o fudd i deithiau i'r lleuad a'r blaned Mawrth yn y dyfodol ond mae ganddo hefyd oblygiadau ar gyfer amaethyddiaeth gynaliadwy yma ar y Ddaear.

Ffynonellau: PHYS