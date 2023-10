Tail Buchod fel Porthiant ar gyfer Nwyeiddio Biomas: Optimeiddio'r Broses

By

Mae gorddefnydd o danwydd ffosil wedi arwain at lygredd amgylcheddol byd-eang, gan ysgogi'r angen i symud tuag at ffynonellau ynni gwyrdd, carbon isel a chynaliadwy. Mae ynni biomas, sy'n deillio o ddeunyddiau organig a gynhyrchir trwy ffotosynthesis, yn cynnig dewis amgen glân ac adnewyddadwy. Mae tail da byw a dofednod, math o fiomas, wedi cael sylw oherwydd ei argaeledd helaeth a llai o dueddiad i amrywiadau tywydd a thymhorol o gymharu â ffynonellau biomas eraill.

Gall defnyddio tail da byw a dofednod yn effeithlon fel porthiant nwyeiddio liniaru'n sylweddol y llygredd amgylcheddol a achosir gan danwydd ffosil traddodiadol. Mae nwyeiddio yn broses gemegol thermol sy'n trosi biomas yn danwydd nwy, a elwir yn syngas, trwy amodau hylosgiad anghyflawn tymheredd uchel. Gellir defnyddio Syngas, sy'n cynnwys CO2, CO, H2, CH4, a nwyon eraill yn bennaf, mewn amrywiol ddyfeisiau trosi ynni.

Er mwyn gwneud y gorau o broses nwyeiddio tail buchod, datblygodd ymchwilwyr o Brifysgol Amaethyddol Henan fodel nwyeiddio biomas gan ddefnyddio meddalwedd Aspen Plus. Gwerthuswyd paramedrau megis tymheredd nwyeiddio, cymhareb stêm-i-biomas, a phwysau i bennu eu heffaith ar y gymhareb H2/CO a gwerth gwresogi is (LHV) syngas.

Dangosodd y canlyniadau efelychu fod tymereddau nwyeiddio uwch yn ffafrio mwy o gynnwys H2 a CO, gyda H2 yn cyrraedd uchafbwynt o 800 °C. Roedd cynyddu stêm fel asiant nwyeiddio yn hyrwyddo cynhyrchu H2 uwch. Fodd bynnag, cafodd cymhareb stêm-i-biomas uwch effaith negyddol ar CO a CH4, gan arwain at ostyngiad mewn LHV. Canfuwyd mai'r pwysedd nwyeiddio optimaidd oedd 0.1 MPa.

Mae'r astudiaeth hon yn rhoi mewnwelediad gwerthfawr i optimeiddio proses nwyeiddio tail buchod. Gellir defnyddio'r model datblygedig i ragfynegi cyfansoddiad syngas o borthiant biomas eraill a gall gyfrannu at ymchwil pellach ar wella prosesau nwyeiddio biomas.

