Cynnydd “Najmonauts”: Anturwyr Arabaidd yn Gwneud Eu Marc yn y Gofod

Mae'r byd Arabaidd yn ennill cydnabyddiaeth yn y ras ofod fyd-eang, gyda gofodwyr fel Sultan Al Neyadi o'r Emiradau Arabaidd Unedig a Rayyanah Barnawi o Saudi Arabia yn creu hanes. Wedi'i ysbrydoli gan gosmonau Rwsia a thaikonauts Tsieina, mae momentwm cynyddol i nodi'r fforwyr gofod Arabaidd hyn fel “najmonauts.”

Bathwyd y term “najmonaut” gan yr arbenigwr gofod Lisa La Bonte a gwyddonydd Emirati Dr. Mejd Alsari. Mae’n cyfuno’r gair Arabeg “najm” sy’n golygu seren a’r gair Groeg “naut” sy’n golygu morwr. Yn 2020, lansiodd La Bonte ac Alsari wefan sy'n ymroddedig i hyrwyddo teithiau gofod Arabaidd a darparu hunaniaeth benodol i archwilwyr gofod o'r rhanbarth.

Er nad yw'r term “najmonaut” wedi'i fabwysiadu'n swyddogol gan unrhyw sefydliad gofod, mae'n ennill tyniant yn y cyfryngau. Defnyddiodd The Guardian, papur newydd yn y DU, y term mewn cyfweliad â Dr Al Neyadi, gan nodi ei gydnabyddiaeth gynyddol.

Cyfeirir at ofodwyr yn gyffredin fel y rhai sy'n hedfan i'r gofod. Mae’r term “astro” yn golygu seren, a chredir iddo gael ei ysbrydoli gan y term “aeronaut” a ddefnyddiwyd ar gyfer balŵnwyr yn y 18fed ganrif. Cyfeirir at fforwyr gofod Emirati a Saudi fel gofodwyr gan eu priod asiantaethau gofod. Yn yr un modd, mae'r Unol Daleithiau, Canada, Ewrop a Japan hefyd yn defnyddio'r term “gofodwr” ar gyfer eu teithwyr gofod.

Mae Rwsia yn cyfeirio at ei gofodwyr fel cosmonauts, tra bod Tsieina yn eu galw'n taikonauts. Mae'r rhagddodiad “taikong” yn Tsieinëeg yn golygu gofod. Mae India hefyd yn dod i'r amlwg fel chwaraewr cryf mewn archwilio'r gofod, gyda chynlluniau i anfon ei gofodwyr cyntaf, a elwir o bosibl yn vyomanauts, yn y blynyddoedd i ddod.

Mae cyflawniadau fforwyr Arabaidd fel Al Neyadi a Barnawi yn amlygu amlygrwydd cynyddol y byd Arabaidd ym maes archwilio'r gofod. Wrth i wledydd mwy Arabaidd gynllunio i anfon eu dinasyddion i'r gofod, efallai y bydd y term “najmonauts” yn cael ei dderbyn yn ehangach, gan gydnabod cyfraniadau diwylliannol a thechnolegol anturwyr Arabaidd yn y gofod allanol.

Diffiniadau:

– “Najmonaut”: Term wedi'i fathu i adnabod fforwyr gofod Arabaidd. Yn cyfuno'r gair Arabeg “najm” (seren) a'r gair Groeg “naut” (morwr).

– “Gofodwr”: Term a ddefnyddir yn gyffredin i ddisgrifio'r rhai sy'n teithio i'r gofod. Yn deillio o'r rhagddodiad “astro” sy'n golygu seren.

– “Cosmonaut”: Term a ddefnyddir yn Rwsia i gyfeirio at ofodwyr.

– “Taikonaut”: Term a ddefnyddir yn Tsieina i gyfeirio at ofodwyr. Yn deillio o'r rhagddodiad “taikong” sy'n golygu gofod.

- “Vyomanaut”: Dywedir bod y term a ddefnyddir yn India i gyfeirio at ofodwyr, er bod ei ddefnydd cyhoeddus yn aneglur.

