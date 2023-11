Effaith Tyllau Du Enfawr: Datgelu Cemeg Gudd Galaxies

By

Mae arsylwadau newydd o Arae Milimetrau Mawr/is-filimetr Atacama (ALMA) wedi taflu goleuni ar ddylanwad dwfn tyllau duon anferthol ar gyfansoddiad cemegol galaethau. Mae’r astudiaeth arloesol hon yn rhoi dealltwriaeth ddyfnach o’r berthynas gymhleth rhwng tyllau duon ac esblygiad galaethol.

Yn flaenorol, roedd wedi'i hen sefydlu y gallai tyllau duon supermassive gweithredol achosi newidiadau sylweddol yn eu galaethau cynnal trwy wasgaru nwy rhyngserol. Fodd bynnag, roedd cyfyngiadau mewn technegau mesur, megis maint cryno tyllau du, eu pellter mawr o'r Ddaear, ac effeithiau cuddio llwch galactig, yn rhwystro ymchwiliad cynhwysfawr i gyfansoddiad cemegol y nwy o amgylch y tyllau du hyn.

Yn yr astudiaeth ddiweddar hon, gwnaeth tîm rhyngwladol o ymchwilwyr harneisio pŵer ALMA i arsylwi ar ranbarth canolog Messier 77, galaeth a leolir 51.4 miliwn o flynyddoedd golau i ffwrdd yng nghytser Cetus. Gyda chydraniad gofodol eithriadol ALMA a thechneg dadansoddi peiriant-ddysgu newydd, llwyddodd y tîm i fapio dosbarthiad 23 moleciwl o fewn yr alaeth.

Mae canlyniadau'r arolwg hwn yn rhoi'r darlun diduedd cyntaf o ddosbarthiad yr holl foleciwlau a ganfuwyd. Yn rhyfeddol, mae'r arsylwadau'n datgelu ei bod yn ymddangos bod moleciwlau fel carbon monocsid (CO), a geir yn gyffredin mewn galaethau, yn torri i lawr ar hyd llwybr y jetiau deubegwn sy'n ymestyn o'r twll du. I'r gwrthwyneb, mae crynodiadau moleciwlau gwahanol, megis isomer o hydrogen cyanid (HCN) a'r radical cyanid (CN), yn cynyddu.

Mae'r canfyddiadau hyn yn dystiolaeth uniongyrchol bod tyllau duon anferth nid yn unig yn siapio strwythur cyffredinol eu galaethau lletyol ond hefyd yn effeithio'n fawr ar eu cyfansoddiad cemegol. Mae deall y prosesau cemegol hyn yn hanfodol ar gyfer datrys graddau llawn esblygiad galaethol.

Ffynhonnell: The Astrophysical Journal (DOI: 10.3847/1538-4357/ace4c7)

Cwestiynau Cyffredin

C: Beth yw ALMA?

A: Mae Arae Milimedr Mawr / is-filimedr Atacama (ALMA) yn gyfleuster ar y ddaear sy'n galluogi arsylwadau manwl gywir yn y drefn milimedr / is-filimedr. Mae'n cynnwys 66 antena manwl iawn wedi'u gwasgaru ar draws pellteroedd helaeth ac mae'n gydweithrediad rhwng Ewrop, yr Unol Daleithiau, Japan a Chile.

C: Sut mae tyllau duon anferth yn dylanwadu ar alaethau?

A: Mae tyllau duon anferth yn cael effaith sylweddol ar alaethau trwy gynhesu a gwasgaru nwy rhyngserol. Gall y broses hon newid cyfansoddiad cemegol galaethau a siapio eu strwythur cyffredinol.

C: Beth oedd canfyddiadau allweddol arsylwadau ALMA?

A: Datgelodd arsylwadau ALMA ei bod yn ymddangos bod moleciwlau cyffredin fel carbon monocsid (CO) yn torri i lawr ar hyd y jetiau deubegwn sy'n deillio o'r twll du anferthol. Ar yr un pryd, cynyddodd crynodiad moleciwlau nodedig fel isomer hydrogen cyanid (HCN) a'r radical cyanid (CN).

C: Pam mae deall cyfansoddiad cemegol galaethau yn bwysig?

A: Mae astudio cyfansoddiad cemegol galaethau yn rhoi mewnwelediad hanfodol i'r prosesau sylfaenol sy'n gyrru esblygiad galaethol. Mae'n helpu gwyddonwyr i ddarganfod sut mae tyllau duon anferth yn dylanwadu ac yn siapio priodweddau galaethau eu gwesteiwr.