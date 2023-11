Dadleuon o Amgylch Ymchwil Didier Raoult: Golwg Agosach

By

Mae’r gwyddonydd clefyd heintus blaenllaw o Ffrainc, Didier Raoult, sy’n adnabyddus am ei eiriolaeth o hydroxychloroquine fel triniaeth bosibl ar gyfer COVID-19, wedi wynebu rhwystr yn ddiweddar wrth i ddau o’i bapurau gael eu tynnu’n ôl oherwydd pryderon am foeseg. Digwyddodd y tynnu’n ôl ar ôl i wyddonwyr eraill godi baneri coch ynghylch cannoedd o gyhoeddiadau yn deillio o’r sefydliad ymchwil Raoult a arweiniwyd yn flaenorol.

Cyhoeddwyd y ddau bapur a dynnwyd yn ôl, o'r enw “Cynnydd Perfedd Redox a Dihysbyddiad Prokaryotes Anaerobig a Methanogenig mewn Diffyg Maeth Acíwt Difrifol” a “Newidiad Microbiota Perfedd gan Broteobacteria a Fusobacteria Bloom yn Kwashiorkor a Phryder Bacteroidetes yn Marasmus,” yn Scientific. yn 2016 a 2019, yn y drefn honno. Casglwyd tua 160 o ddyfyniadau yn y papurau hyn, gan nodi eu heffaith o fewn y gymuned wyddonol.

Amlygodd yr hysbysiadau tynnu'n ôl, a gyhoeddwyd ddydd Llun, ddiffyg cymeradwyaeth foesegol briodol gan bwyllgor moeseg yn Niger neu Senegal, lle'r oedd cyfranogwyr yr astudiaethau wedi'u lleoli. Er bod yr hysbysiadau'n nodi nad oedd yr awduron yn gallu darparu'r dogfennau perthnasol, arhosodd Raoult, a oedd yn anghytuno â'r tynnu'n ôl, yn dawel mewn ymateb i geisiadau am sylwadau.

Daeth y pryderon moesegol ynghylch gwaith Raoult i sylw'r cyhoedd am y tro cyntaf gan ddefnyddwyr gwyliadwrus PubPeer, gan gynnwys yr ymchwilydd Elisabeth Bik. Roedd Bik, sydd wedi nodi pryderon tebyg yn flaenorol gyda nifer o bapurau gan Raoult, yn wynebu aflonyddu a bygythiadau cyfreithiol o ganlyniad i'w hymdrechion i daflu goleuni ar droseddau moesegol posibl.

Yn nodedig, roedd y ddau bapur a dynnwyd yn ôl yn rhan o gorff mwy o ymchwil gan yr Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Haint (IHU-MI) yn Marseille, Ffrainc, a gododd amheuon oherwydd y defnydd o'r un rhif cymeradwyo moeseg er gwaethaf ymchwilio i wahanol bynciau, samplau, a gwledydd. Rhybuddiodd y beirniaid Scientific Reports a chyfnodolion eraill am eu pryderon yn ystod haf 2022 ond ni chawsant unrhyw ymateb.

O ystyried difrifoldeb yr honiadau, nododd y cyhoeddwr PLOS bron i 50 o bapurau gan Raoult â datganiadau o bryder a chychwynnodd ymchwiliad helaeth i'r wybodaeth cymeradwyo moeseg. Fodd bynnag, ni ddisgwylir casgliadau terfynol ynghylch yr ymchwiliadau hyn am flwyddyn arall o leiaf.

Yn 2021, ymddeolodd Raoult fel cyfarwyddwr IHU-MI yn dilyn arolygiad gan Asiantaeth Genedlaethol Ffrainc ar gyfer Diogelwch Meddyginiaethau a Chynhyrchion Iechyd. Datgelodd yr arolygiad ddiffygion sylweddol a diffyg cydymffurfio â rheoliadau sy'n llywodraethu ymchwil yn ymwneud â phobl.

Er y gall dadleuon a thynnu'n ôl fwrw amheuaeth ar hygrededd ymchwil wyddonol, maent hefyd yn amlygu pwysigrwydd arolygiaeth foesegol gadarn a chadw at safonau sefydledig. Mae ymwybyddiaeth o achosion o'r fath yn annog gwyliadwriaeth o fewn y gymuned wyddonol ac yn pwysleisio'r angen am graffu parhaus i sicrhau'r safonau moesegol uchaf mewn ymchwil.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml (COA)

C: Beth oedd y prif bryderon ynghylch papurau Didier Raoult?

A: Y prif bryder oedd diffyg cymeradwyaeth foesegol briodol ar gyfer yr astudiaethau a gynhaliwyd yn Niger neu Senegal, lle'r oedd y cyfranogwyr wedi'u lleoli.

C: Pwy gododd y pryderon am bapurau Raoult?

A: Daeth pryderon ynghylch papurau Raoult i sylw'r cyhoedd gan ddefnyddwyr gwyliadwrus PubPeer, yn enwedig yr ymchwilydd Elisabeth Bik.

C: Pa gamau y mae'r cyhoeddwr PLOS wedi'u cymryd ynghylch papurau Raoult?

A: Mae PLOS wedi marcio bron i 50 o bapurau Raoult gyda mynegiadau o bryder ac wedi cychwyn ymchwiliad i'r wybodaeth cymeradwyo moeseg. Mae disgwyl i’r ymchwiliad gymryd o leiaf blwyddyn arall i’w gwblhau.

C: Pam ymddeolodd Didier Raoult fel cyfarwyddwr IHU-MI?

A: Ymddeolodd Raoult fel cyfarwyddwr IHU-MI yn dilyn arolygiad gan Asiantaeth Genedlaethol Ffrainc ar gyfer Diogelwch Meddyginiaethau a Chynhyrchion Iechyd, a nododd ddiffygion difrifol a diffyg cydymffurfio â rheoliadau sy'n llywodraethu ymchwil yn ymwneud â phynciau dynol.