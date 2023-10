Rhyfel Cartref yn ffrwydro mewn Ymchwil Ymwybyddiaeth: Cyhuddiadau o Ffugwyddoniaeth

By

Mae brwydr gynhennus wedi dod i'r amlwg ym maes ymchwil ymwybyddiaeth, wrth i dros 100 o ymchwilwyr amlwg wadu'r ddamcaniaeth gwybodaeth integredig (IIT) fel ffug-wyddoniaeth. Ar yr ochr arall, mae sawl ffigwr yn y maes wedi beirniadu'r llythyr fel un anghymesur ac wedi'i resymu'n wael. Mae'r ddau grŵp yn pryderu am hygrededd hirdymor ac enw da gwyddor ymwybyddiaeth.

Mae IIT, a gynigiwyd gan y niwrowyddonydd Giulio Tononi, yn ddamcaniaeth uchelgeisiol sy'n anelu at ddarparu amodau mathemategol fanwl gywir ar gyfer pennu pryd mae system yn ymwybodol ai peidio. Wrth wraidd y ddamcaniaeth mae mesur o integreiddio gwybodaeth, a ddynodir gan y llythyren Roegaidd φ. Yn ôl IIT, mae system yn dod yn ymwybodol pan fydd lefel φ yn y system gyfan yn uwch na lefel unrhyw un o'i rhannau unigol.

Mae'r ddamcaniaeth yn awgrymu y gall ymwybyddiaeth fod yn fwy cyffredin nag a gredir yn gyffredinol, gan agosáu at fath o “banseiciaeth” lle mae ymwybyddiaeth yn treiddio trwy'r bydysawd corfforol. Fodd bynnag, mae gwahaniaethau sylweddol rhwng IIT a'r ymchwydd diweddar mewn panseiciaeth a ysbrydolwyd gan yr athronydd Bertrand Russell.

Mae beirniaid IIT yn dadlau, er bod rhai agweddau o'r ddamcaniaeth wedi'u profi, nad oes gan y ddamcaniaeth yn ei chyfanrwydd gefnogaeth arbrofol, yn enwedig o ran ei goblygiadau beiddgar a gwrth-sythweledol. Mewn ymateb, mae gwrthwynebwyr yn dadlau bod y diffyg cefnogaeth arbrofol hwn yn wir am yr holl ddamcaniaethau ymwybyddiaeth gyfredol a'i fod yn ganlyniad i gyfyngiadau mewn technegau niwroddelweddu.

Mae “cydweithrediad gwrthwynebol” diweddar rhwng IIT a’r ddamcaniaeth gweithleoedd byd-eang, damcaniaeth ymgiprys o ymwybyddiaeth, wedi tanio’r ddadl ymhellach. Mae'r cydweithio yn golygu dylunio arbrofion gyda'i gilydd a chytuno ymlaen llaw ar ba ganlyniadau fyddai'n ffafrio pob damcaniaeth. Roedd canlyniadau cychwynnol y cydweithio hwn yn gymysg, gyda rhai yn cefnogi IIT ac eraill yn cefnogi agweddau ar y ddamcaniaeth gweithle byd-eang.

Un agwedd ar IIT a all gyfrannu at y gwrthdaro yw ei ddibyniaeth ar fyfyrdod athronyddol yn ogystal ag arbrofi gwyddonol. Mae'r ddamcaniaeth yn dechrau gyda phum axiom y mae cynigwyr yn honni y gellir eu hadnabod trwy fewnsylliad o brofiad ymwybodol. Yna caiff yr axiomau hyn eu trosi'n bum rhagdyb sy'n diffinio'r priodweddau sydd eu hangen er mwyn i system ffisegol feddu ar ymwybyddiaeth.

Gall yr anghydfod hefyd adlewyrchu awydd i wahaniaethu rhwng yr astudiaeth wyddonol o ymwybyddiaeth a'r agweddau athronyddol, gan sicrhau bod gwyddor ymwybyddiaeth yn cael ei gweld fel ymdrech wyddonol ddifrifol gan gyllidwyr a'r gymuned ymchwil.

Un her unigryw wrth astudio ymwybyddiaeth yw ei fod yn ymwneud â ffenomen na ellir ei gweld yn gyhoeddus. Mae ymwybyddiaeth yn hysbys trwy brofiad goddrychol personol, sy'n ei gwneud hi'n anodd profi neu wrthbrofi damcaniaethau penodol yn arbrofol. Er y gall gwyddoniaeth ddamcaniaethu am ffenomenau anweladwy, mae ymwybyddiaeth yn wahanol yn yr ystyr na all eraill ei ganfod yn uniongyrchol.

Er bod y frwydr rhwng cynigwyr a beirniaid IIT yn ddwys, mae'n datgelu'r cymhlethdodau a'r dadleuon parhaus ym maes ymchwil ymwybyddiaeth. Wrth i ymchwilwyr barhau i archwilio natur ymwybyddiaeth, mae'n hanfodol cynnal ymagwedd wyddonol drylwyr tra'n cydnabod yr anawsterau cynhenid ​​​​wrth astudio ffenomen sy'n sylfaenol oddrychol.

