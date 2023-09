Astudiaeth Newydd Yn Dangos Gall Trigonelin mewn Coffi Wella Cof a Dysgu

Mae astudiaeth ddiweddar a gynhaliwyd gan ymchwilwyr ym Mhrifysgol Tsukuba wedi datgelu y gall Trigonelline (TG), cyfansoddyn a geir mewn coffi, hadau ffenigrig, a radish, wella cof a dysgu gofodol mewn llygod. Defnyddiodd yr astudiaeth ddull integredig, gan gyfuno safbwyntiau bioleg wybyddol a moleciwlaidd i archwilio effeithiau TG ar ddirywiad gwybyddol sy'n gysylltiedig ag oedran.

Bu'r ymchwilwyr yn gweinyddu TG ar lafar i lygod 8 (SAMP8) sy'n dueddol o gyflymu â llygoden am gyfnod o 30 diwrnod. Yna bu'r llygod yn destun prawf drysfa ddŵr Morris i asesu eu dysgu gofodol a pherfformiad cof. Dangosodd y canlyniadau welliant sylweddol ym mherfformiad y llygod a gafodd eu trin gan TG o gymharu â'r grŵp rheoli.

Er mwyn deall y mecanweithiau moleciwlaidd sylfaenol, cynhaliodd yr ymchwilwyr ddadansoddiad trawsgrifomig genom cyfan o'r hipocampws. Fe wnaethon nhw ddarganfod bod llwybrau signalau wedi'u modiwleiddio TG yn ymwneud â datblygiad y system nerfol, swyddogaeth mitocondriaidd, synthesis ATP, llid, awtoffagi, a rhyddhau niwrodrosglwyddydd.

Ar ben hynny, datgelodd yr astudiaeth fod TG yn gallu atal niwro-llid trwy atal actifadu'r ffactor trawsgrifio NF-κB trwy'r ffactor signalau Traf6. Mae hyn yn awgrymu bod gan TG y potensial i atal a lliniaru dirywiad gwybyddol sy'n gysylltiedig ag oedran trwy wella dysgu gofodol a chof.

Mae chwilio am gyfansoddion naturiol a all wella swyddogaeth wybyddol unigolion sy'n heneiddio wedi cael cryn sylw yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae'r astudiaeth hon yn cyfrannu at y flaenoriaeth ymchwil hon trwy amlygu potensial TG fel cyfansoddyn swyddogaethol a all leddfu dirywiad gwybyddol sy'n gysylltiedig ag oedran.

I gloi, mae canfyddiadau'r astudiaeth hon yn dangos effeithiau cadarnhaol Trigonelline wrth wella cof a dysgu gofodol. Mae angen ymchwil pellach i archwilio potensial llawn TG fel asiant therapiwtig ar gyfer dirywiad gwybyddol sy'n gysylltiedig ag oedran.

Ffynhonnell: GeroScience - “Tystiolaeth drawsysgrifomeg a biocemegol o ddysgu sy’n gwella trigonellin a dirywiad cof yn y model 8 (SAMP8) sy’n dueddol o ysgogi’r llygoden i heneiddio trwy atal cytocinau proinflammatory a dyrchafu rhyddhau niwrodrosglwyddydd.”