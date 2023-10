Comet Anferth yn Nesáu at y Ddaear: 12P/Pons-Brooks

By

Mae comed anferth, deirgwaith yn fwy na Mynydd Everest, yn anelu at y Ddaear. Yn cael ei adnabod fel 12P/Pons-Brooks, mae gan y gwrthrych nefol enfawr hwn ddiamedr amcangyfrifedig o 18.6 milltir. Mae cnewyllyn y gomed yn cynnwys cryomagma, cymysgedd o iâ, llwch a nwy. Yn ddiweddar, ffrwydrodd y gomed am yr eildro mewn pedwar mis, gan adennill ei nodweddion “corniog” nodedig.

Mae'r ffrwydrad yn digwydd pan fydd ymbelydredd solar yn effeithio ar y tu mewn i'r gomed, gan achosi cynnydd mewn pwysau a sbarduno ffrwydrad. Yna mae cynnwys oer y gomed yn cael ei daflu i'r gofod trwy holltau yn y cnewyllyn, gan greu ymddangosiad tebyg i gorn. Mae Richard Miles o Gymdeithas Seryddol Prydain (BAA) yn dyfalu bod siâp hynod y fentiau cryofolcanig, ynghyd â rhwystrau, yn arwain at ddiarddel defnydd mewn patrwm llif unigryw.

Yn ddiddorol, mae 12P ymhlith yr ychydig gomedau y gwyddys bod ganddynt losgfynyddoedd iâ gweithredol. Mae'r BAA wedi bod yn monitro'r gomed yn agos ac wedi canfod yr ail ffrwydrad ar Hydref 5. Roedd y disgleirdeb cynyddol a welwyd yn ystod y ffrwydrad hwn oherwydd golau ychwanegol yn adlewyrchu oddi ar y coma estynedig, y cwmwl nwy a llwch o amgylch y niwclews. Cafodd delweddau o’r ffrwydrad eu dal gan ddefnyddio Telesgop 2.0-m Faulkes North ar ynys Maui yn Hawaii gan Jose Manuel Pérez Redondo.

Er gwaethaf ei lwybr presennol tuag at y Ddaear, ni ddisgwylir y dull agosaf o 12P/Pons-Brooks tan Ebrill 21, 2024. Os yw'n weladwy i'r llygad noeth, bydd yn achlysur tyngedfennol i seryddwyr. Fodd bynnag, bydd dros ganrif cyn i'r gomed ddychwelyd i'n cyffiniau, a rhagwelir y bydd y dychweliad nesaf yn 2095. Diolch byth, bydd pellter diogel o 232 miliwn km o'r Ddaear.

Mae'r gomed hon wedi bod yn hysbys i wyddonwyr ers cryn amser. Fe'i darganfuwyd gyntaf gan Jean-Louis Pons ar 12 Gorffennaf, 1812, ac yn ddiweddarach fe'i hailddarganfyddwyd yn annibynnol gan William Robert Brooks ym 1883. Dyna pam y cyfeirir ato fel 12P/Pons-Brooks. Y ffrwydrad ym mis Gorffennaf oedd y cyntaf mewn 69 mlynedd ar gyfer 12P, gyda'r coma yn ehangu 7,000 gwaith yn lletach na'r cnewyllyn.

Mae maint y coma yn ystod y ffrwydrad diweddar yn parhau i fod yn ansicr, ond mae'r BBA yn adrodd ei fod ddwywaith mor ddwys â'r un blaenorol yn yr haf. Wrth i wyddonwyr barhau i astudio’r gomed anferth hwn, mae ei thaith tuag at y Ddaear yn cyflwyno digwyddiad nefol hynod ddiddorol y mae seryddwyr yn ei ragweld yn eiddgar.

Diffiniadau:

– Cryomagma: Cymysgedd o iâ, llwch a nwy a geir mewn comedau.

– Niwclews: Craidd solet comed.

– Coma: Y cwmwl nwy a llwch o amgylch cnewyllyn comed.

Ffynonellau:

– Cymdeithas Seryddol Prydain (BAA)

-Gwyddoniaeth Fyw