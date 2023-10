- A fydd Comet 2/P Encke a'r meteors Taurid yn 'trick' neu'n 'trin' arsylwyr eleni?

By

Mae Hydref a Thachwedd yn fisoedd gwych ar gyfer gwylio meteoriaid, ac nid yw 2023 yn eithriad. Eleni, mae rheswm arbennig dros fod yn wyliadwrus gan fod Comet 2P Encke, ffynhonnell Peli Tân Taurid Tachwedd, yn cyrraedd perihelion ar Hydref 22ain. Yn anffodus, nid yw ymddangosiad y gomed eleni yn ffafriol i arsylwyr Earthbound. Bydd yn isel yn awyr y wawr, dim ond pedair gradd o'r Haul pan fydd yn cyrraedd perihelion ar ochr bellaf ei orbit.

Mae gan Comet 2P Encke gyfnod orbitol o 3.3 blynedd ac mae'n rhan o haid fwy o'r enw Cymhleth Encke (neu Taurid). Mae'n cylchdroi y tu mewn i orbit Mercwri ac yn ymestyn i'r gwregys asteroid rhwng Mars ac Iau. Nid yw pasiad ffafriol nesaf y gomed tan Orffennaf 11eg, 2030.

Mae meteors Taurid, a elwir hefyd yn Peli Tân Calan Gaeaf, yn cynhyrchu dwy ffrwd sy'n weithredol o ddiwedd mis Hydref i ganol mis Tachwedd. Er bod ganddynt gyfradd isel o ddim ond pum meteor yr awr, maent yn enwog am gynhyrchu peli tân. Eleni, mae'r Hunter's Full Moon yn digwydd ar Hydref 28, ond ni ddylai'r Lleuad llachar rwystro gwelededd peli tân.

Ymhlith y cawodydd meteor eraill i wylio amdanynt y tymor hwn mae'r Orionidau, sy'n cyrraedd uchafbwynt ar fore Sul, Hydref 22ain, gyda chyfradd ddisgwyliedig o 20 meteor yr awr. Disgwylir i'r Leonids, sy'n cyrraedd uchafbwynt tua 18 Tachwedd, fod â chyfradd is o ddim ond 15 meteor yr awr. Fodd bynnag, mae tystiolaeth y gallwn nesáu at lwybr hŷn ar gyfer nant Leonid, a allai arwain at gynnydd mewn gweithgaredd.

Yn ystod cawodydd meteor, gallwch olrhain meteors yn ôl i'r pelydrol yn eu cytserau priodol. Er enghraifft, os gallwch olrhain meteor yn ôl i Orion, Orionid ydyw ac os gallwch ei olrhain yn ôl i Leo, Leonid ydyw.

Ar y cyfan, er y gallai gwelededd Comet 2P Encke fod yn gyfyngedig eleni, mae digon i edrych ymlaen ato o hyd gyda meteors Taurid a chawodydd meteor eraill.

