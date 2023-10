Mae seryddwyr yn gweld comed o faint dinas yn anelu at y ddaear

By

Mae seryddwyr wedi darganfod comed maint dinas gyda cryovolcanoes rhewllyd sy'n anelu tuag at y Ddaear. Wedi'i henwi'n 12P/Pons-Brooks, mae'r graig ofod anferth hon tua thair gwaith maint Mynydd Everest. Mae'n cael ei ddosbarthu fel comed cryovolcanig, sy'n golygu ei fod yn llosgfynydd oer sy'n allyrru malurion rhewllyd yn gyson ledled ein cysawd yr haul. Mae'r gomed yn dilyn orbit 71 mlynedd o amgylch yr haul ac fe'i gwelwyd ddiwethaf gan fodau dynol yn 1954. Yn ddiweddar, canfu seryddwyr ddelweddau newydd o'r gomed, gan ddatgelu dau gorn yn ymwthio allan ohoni.

Bydd y gomed, a leolir yng nghytser Hercules, yn gwneud ei llwybr agosaf at y Ddaear ar Ebrill 21, 2024. Rhagwelir y bydd yn cyrraedd maint o +4, gan nodi ei disgleirdeb yn yr awyr. Mae rhif maint is yn dynodi gwrthrych mwy disglair. Er mwyn cymharu, mae gan Seren y Gogledd faint o +2. Felly, efallai y bydd y gomed yn weladwy i'r llygad noeth ym mis Mai a mis Mehefin 2024, a rhagwelir y bydd ei bwynt disgleiriaf ar 2 Mehefin. Ar ôl agosáu at y Ddaear, ni fydd 12P/Pons-Brooks yn weladwy i bobl eto tan 2095. .

Ffynonellau: Dim