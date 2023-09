Asteroidau: O Gemau Fideo i Fywyd Go Iawn

By

Mae asteroidau, mewn bywyd go iawn ac mewn gemau fideo, wedi bod yn achosi cryn gyffro yn ddiweddar. Mae chwaraewyr RPG byd agored newydd Bethesda, Starfield, wedi dweud eu bod yn cael eu dilyn gan asteroidau ble bynnag maen nhw'n mynd, hyd yn oed ar wyneb planedau. Yn y cyfamser, mewn datblygiad bywyd go iawn ar wahân, mae NASA wedi taflu goleuni ar asteroid a fydd yn mynd yn agos iawn at y Ddaear heddiw.

Disgwylir i'r asteroid dan sylw, o'r enw Asteroid 2023 SJ, gyrraedd ei hagwedd agosaf at y Ddaear heddiw, pellter o 6.4 miliwn cilomedr. Er gwaethaf y pellter hwn sy'n ymddangos yn fawr, mae mewn gwirionedd yn eithaf byr mewn termau seryddol. Gan deithio ar gyflymder o 59,348 cilomedr yr awr, nid yw'r asteroid yn fygythiad o effeithio ar wyneb y Ddaear. Mewn gwirionedd, nid yw hyd yn oed yn cael ei ddosbarthu fel Gwrthrych a allai fod yn Beryglus oherwydd ei faint cymharol fach, yr amcangyfrifir ei fod rhwng 118 a 265 troedfedd o led.

Mae Asteroid 2023 SJ yn perthyn i grŵp Apollo o Asteroidau Near-Earth, sef creigiau gofod croesi'r Ddaear gydag echelinau lled-fawr mwy na'r Ddaear. Mae'r grŵp hwn wedi'i enwi ar ôl asteroid Apollo 1862, a ddarganfuwyd yn y 1930au.

Yn ddiddorol, mae gwyddonwyr wedi darganfod yn ddiweddar dri asteroid anodd eu gweld yn cuddio y tu ôl i lacharedd yr Haul. Un ohonynt yw'r gwrthrych mwyaf a allai fod yn beryglus i'r Ddaear a ddarganfuwyd yn yr wyth mlynedd diwethaf. I leoli ac arsylwi'r asteroidau hyn, defnyddiodd seryddwyr y Camera Ynni Tywyll (DECam) wedi'i osod ar Delesgop 4-metr Victor M. Blanco yn Chile.

Mae darganfod ac olrhain asteroidau yn hanfodol ar gyfer atal effaith bosibl, gan y gall y creigiau gofod hyn fod yn fygythiad i'r Ddaear. Er bod y siawns o wrthdrawiad asteroid yn brin, mae eu maint a hanes yr effeithiau wedi eu gwneud yn destun pryder yn y gymuned wyddonol. Mewn bywyd go iawn ac ym myd rhithwir gemau fideo, mae asteroidau yn parhau i swyno ein dychymyg ac yn ein hatgoffa o ryfeddodau a risgiau archwilio'r gofod.

